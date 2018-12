optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il 12 Dicembre 1970 si teneva l'ultimo concerto dei Doors, con una disastrosa performance di Jim Morrison @TheDoors https… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il 12 Dicembre 1970 si teneva l'ultimo concerto dei Doors, con una disastrosa performance di Jim Morrison @TheDoors https… - OptiMagazine : Il 12 Dicembre 1970 si teneva l'ultimo concerto dei Doors, con una disastrosa performance di Jim Morrison @TheDoors… - fedemant : Per la rubrica ?A star is born – Compleanni celebri? il 12 dicembre 1970 nasce l’attrice americana Jennifer Connell… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Quella sera al Warehouse di New Orleans, il 12sil'ultimodei, e tutti i presenti che attendevano Thcoupitoulas Street ancora non sapevano che stavano assistendo alla storia. Jim Morrison era diverso, non era più il sex symbol sciamanico che ammaliava le donne presenti, che incantava il pubblico con i suoi proclama, le sue poesie, la sua voce così potente e profonda e la sua presenza scenica che lo aveva reso il simbolo di un'intera generazione che stava cambiando.Jim Morrison era barbuto, ingrassato, barcollante e delirante, svogliato e spento. Negli anni precedenti aveva dovuto affrontare due problemi con la legge: il primo nel 1967 per aver inveito contro un poliziotto sul palco di New Haven. Il secondo nel 1969, quando era stato accusato di aver mostrato i genitali durante uno show a Miami. Quel Jim Morrison carico di provocazione, eccesso ...