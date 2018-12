scuolainforma

: I Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 aspettano una soluzione politica - #Ricorrenti #Dirigenti #Scolastici - zazoomnews : I Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 aspettano una soluzione politica - #Ricorrenti #Dirigenti #Scolastici - scuolainforma : I Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 aspettano una soluzione politica - AEpizefiri : Anief su ANSA - Scuola: mancano 2 mila dirigenti scolastici. Primo sì a proposta D'Attis (Fi), apre a concorso rico… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Riceviamo in Redazione e pubblichiamo una lettera riguardante idel Concorso DS. Ecco il testo integrale della missiva.La lettera: “Iuna” “Gentile Direttore,a seguito del sempre più ingarbugliato iter emendativo per il riconoscimento di un corso di 80 ore a favore deial concorso DSe alla decisione della Corte Costituzionale di rinviare la pronuncia della sentenza in merito , vorrei fare una precisazione rispetto alla posizione dei molti docenti che avanzano giustizia innanzi al comma 89 della legge 107 / 2015. Per farlo occorre ritornare al settembre 2015 allorché a seguito della cosiddetta legge Buona scuola ci si rese conto che il suddetto comma aveva per così dire sanato solo una parte del contenzioso e che sarebbe stato necessario estendere il DM 499, ovvero ...