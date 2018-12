I nuovi mercati del vino e le innovazioni in vigna

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La rivincita delMade in Italy sulle tavole è il tema al centro dell’incontro “Conoscere ie le più importantiin” promosso dal Comitato di supporto alle politiche di mercato deldella Coldiretti.L’appuntamento è alle ore 10 nella sala delle statute di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via XXIV Maggio 43 a Roma. Interverranno tra gli altri il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, l’enologo Riccardo Cotarella, Prof. Attilio Scienza, Giovanni Mantovani direttore Veronafiere e Raffaele Borriello, direttore generale di Ismea. Per l’occasione sarà diffusa l’analisi della Coldiretti su “I consumi dinel mondo”.Il Comitato di supporto alle politiche di mercato deldella Coldiretti è coordinato dall’enologo Riccardo Cotarella e arricchito dalle competenze tecniche del prof. Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea ...