Ho dolori alla schiena | Rudy muore subito dopo per infarto fulminante

ilgiornale

: RT @GianniRidi: Un giornalista ha chiesto alla ragazza siriana di sorridere per un click... lei ha sorriso con tutti i dolori nei suoi occh… - iamproffi : RT @GianniRidi: Un giornalista ha chiesto alla ragazza siriana di sorridere per un click... lei ha sorriso con tutti i dolori nei suoi occh… - lupintus : RT @GianniRidi: Un giornalista ha chiesto alla ragazza siriana di sorridere per un click... lei ha sorriso con tutti i dolori nei suoi occh… - parallelismo : RT @_semplicemente: 'L'amore credo che sia quel sentimento che riesce ad uscire indenne a durare, nel tempo, rispetto alla stanchezza, alla… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Per lavoro era spesso in giro per il mondo, dagli Emirati ArabiNigeria e, a breve, avrebbe dovuto partire per il Congo. Un'amica lo ha ricordato su Facebook come un 'grandissimo gentiluomo, ...