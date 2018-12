Hitman 2 | il nuovo video mostra come nascondersi in bella vista

Hitman 2 : Il nuovo Trailer mostra i giocatori come nascondersi in bella vista : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno recentemente divulgato alcuni dettagli relativi ai contenuti live gratuiti in arrivo questo mese su HITMAN 2, tra cui sono presenti nuovi contratti, contratti escalation e la prossima missione Bersaglio elusivo. Qui sotto tutti i dettagli sulle novità in serbo per l’Agente 47. nuovo Gameplay Trailer per HITMAN 2 Nuovi contratti ...

Hitman 2 : il nuovo trailer “The World Is Yours” ci offre uno sguardo approfondito al Mondo di Assassini : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi il trailer di Hitman 2 "The World Is Yours", che assicura uno sguardo approfondito al Mondo di Assassini, vera e propria casa digitale per i contenuti di Hitman. Iniziando con Hitman 2, Un Mondo di Assassini continuerà ad evolversi e a fornire costantemente nuovi contenuti, nuove feature e nuovi eventi in game per i giocatori, incluso il Legacy Pack di Hitman.Bersaglio ...

Hitman 2 : l’Agente 47 ritorna in un nuovo capitolo in un mondo di assassini : L’Agente 47 ritorna in un nuovo capitolo in Un mondo di assassini, con nuove location dinamiche, modalità completamente nuove per il franchise e una costante aggiunta di contenuti gratuiti per tutti i giocatori “Siamo entusiasti di aver lavorato con un team tanto talentuoso come i ragazzi di IO Interactive per il lancio diHITMAN 2” dichiara David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “HITMAN 2 ha un gameplay immersivo, ...

Hitman 2 : un nuovo filmato ci prepara al meglio per affrontare il primo Bersaglio Esclusivo : Warner Bros. e e IO Interactive hanno pubblicato un nuovo video nel quale sono divulgate le ultime informazioni per prepararsi al meglio e affrontare il primo Bersaglio Esclusivo che presto sarà lanciato per Hitman 2. Nel caso vi stiate chiedendo di che cosa si tratta, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner Bros. per tutti i dettagli:Read more…

Hitman 2 : l’Agente 47 ritorna in un nuovo capitolo in un mondo di assassini : L’Agente 47 ritorna in un nuovo capitolo in Un mondo di assassini, con nuove location dinamiche, modalità completamente nuove per il franchise e una costante aggiunta di contenuti gratuiti per tutti i giocatori “Siamo entusiasti di aver lavorato con un team tanto talentuoso come i ragazzi di IO Interactive per il lancio diHITMAN 2” dichiara David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “HITMAN 2 ha un gameplay immersivo, ...

Hitman 2 : il nuovo trailer Il Perfezionista spiega tutto quello che c'è da sapere sul gioco : Tramite un comunicato stampa diramato oggi, Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno reso noto di aver pubblicato il nuovo trailer "Hitman il Perfezionista", che offre uno sguardo a 360 gradi sulle numerose caratteristiche, modalità, upgrade e contenuti in arrivo in Hitman 2.Il gioco presenterà sei diverse ambientazioni che includono Hawke's Bay (Nuova Zelanda), Miami (U.S.), Santa Fortuna (Colombia), Mumbai (India), ...

Hitman 2 : Un nuovo Trailer su quello che c’è da sapere : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano il Trailer HITMAN il perfezionista, che offre uno sguardo a 360 gradi sulle numerose caratteristiche, modalità, upgrade e contenuti in arrivo in HITMAN 2. HITMAN 2: Tutto quello che c’è da sapere Il gioco presenterà sei diverse ambientazioni che includono Hawke’s Bay (Nuova Zelanda), Miami (U.S.), Santa ...

Hitman 2 : pubblicato un nuovo video dedicato alla sfida a tempo limitato a Miami : Se vi ritenete dei veterani di Hitman, capaci di eliminare un bersaglio in modo preciso e in poco tempo, allora vorrete sicuramente mettervi alla prova in Hitman 2. Come riporta Gamingbolt, il titolo presenta infatti sfide simili al precedente capitolo che si riveleranno molto impegnative, considerando la vastità delle mappe. Miami è una delle 6 location che potremo esplorare, come Hawke's Bay e Mumbai. Ogni zona avrà molteplici obiettivi e ...

Hitman 2 : Disponibile il nuovo video “La valigetta” : È inoltre Disponibile oggi il quarto video della serie Fai come HITMAN intitolato La valigetta. A grandissima richiesta la famosa valigetta fa il suo trionfale ritorno in HITMAN 2 permettendo all’Agente 47 di nascondere un ampio numero di oggetti oltre al fucile da cecchino. HITMAN 2: “La valigetta” La nuova e migliorata valigetta può essere ora utilizzata per tramortire ...

Hitman 2 : svelato il nuovo trailer “L'Intoccabile” : Warner Bros. Interactive Entertainment è lieta di annunciare il nuovo trailer di Hitman 2, intitolato "L'Intoccabile", e nel quale potremo dare uno sguardo un po' più approfondito ad alcune delle nuove destinazioni che spettano per il nostro Agente 47.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner per tutti i dettagli: Read more…