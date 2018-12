Gruppo FCA - Se resta l' ecotassa rivedremo il piano di investimenti

Gruppo FCA - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...

Fca - aprirà nuova fabbrica in Usa dedicata a Grand Cherokee a 7 posti. No comment del Gruppo : NEW YORK - Convertire una fabbrica di motori inutilizzata dal settembre 2012 in uno stabilimento di assemblaggio in cui produrre il modello 2021 del Grand Cherokee con tre file di sedili. È...

Gruppo FCA - il futuro è elettrificato : 500 elettrica e Jeep Compass ibrida prodotte in Italia : Il totale degli investimenti in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019-2021 l Chief Operating Officer della Regione EMEA, Pietro Gorlier, ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia che prevede entro il periodo 2019-2021 il lancio di 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica. In particolare, Pietro Gorlier ...

Gruppo FCA - La Suv compatta Alfa Romeo assegnata a Pomigliano : Tredici nuovi modelli o restyling di modelli esistenti e nuove motorizzazioni con impiego di tecnologia ibrida o elettrica. questo il piano del Gruppo FCA per l'Italia per il triennio 2019-2021, illustrato ai sindacati dal nuovo numero uno dell'area Emea, Pietro Gorlier. Degli 8,5 miliardi di investimenti destinati all'intera regione Emea, cinque saranno destinati all'Italia. Le prime parole di Gorlier. "L'Italia resta al centro del piano ...

Gruppo FCA - Ali Gardner a capo di Maserati North America : Il Gruppo FCA ha affidato il controllo di Maserati North America ad Ali Gardner: già a capo della rete di concessionari di Fiat Chrysler Automobiles nella regione, ruoto che manterrà congiuntamente alla nuova nomina.Riferirà a Leloup. Gardner, 54 anni, riferirà direttamente a Jean-Philippe Leloup, che dopo precendenti esperienze in Ferrari è arrivato in azienda a guidare una nuova divisione chiamata Maserati ...

Gruppo FCA - A novembre torna la SuperRottamazione : Il Gruppo FCA ha riconfermato anche per il mese di novembre la SuperRottamazione per l'acquisto di una vettura Abarth, Fiat o Lancia in pronta consegna. La nuova offerta prevede una supervalutazione dell'usato, da permutare o rottamare, e può essere combinata con i programmi di finanziamento Be-Smart che, oltre a permettere al cliente di decidere se tenere o restituire la propria vettura dopo 36 o 48 mesi, garantisce il valore futuro ...

Gruppo FCA - Terzo trimestre oltre le attese : con Magneti Marelli torna al dividendo : Il Gruppo Fca torna dopo diversi anni a remunerare i propri azionisti con un dividendo straordinario di ben 2 miliardi di euro. La cedola è parte dei 6,2 miliardi che saranno incassati al momento del perfezionamento della cessione della Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei. L'annuncio, che ha sorpreso gli investitori e spinto le azioni a rimbalzare a Milano dopo una mattinata in forte ribasso, è arrivato in concomitanza con la ...

Gruppo FCA - Accordo per cedere la Magneti Marelli per 6 - 2 miliardi : Il Gruppo FCA ha siglato un Accordo definitivo per cedere la Magneti Marelli alla Calsonic Kansei, azienda giapponese di componentistica di proprietà del fondo statunitense di private equity KKR. La cessione, dal controvalore di 6,2 miliardi di euro, pone fine a diversi mesi di trattative sempre sul punto di saltare a causa soprattutto delle divergenze sulla valutazione dell'azienda di Corbetta (Milano).Nasce un colosso della ...