Golf | Mel Reid fa coming out | ' Ho protetto la mia sessualità per paura di perdere gli

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : storica prima volta del Belgio - l’Italia chiude sesta : Vittoria del Belgio nella 59^ edizione della World Cup of Golf che si è conclusa nella notte italiana a Melbourne (Australia). Thomas Pieters e Thomas Detry hanno chiuso al comando anche il quarto giro giocato con la formula del foursome sul par 72 del Metropolitan Golf Club. La coppia belga ha saputo amministrare il vantaggio di cinque colpi sugli inseguitori costruito nella giornata di ieri portando a termine un ultimo round da 68 con un eagle ...

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : dopo il terzo giro Belgio in fuga - Italia (Pavan/Paratore) seconda assieme a Messico e Corea del Sud : Manca un giro alla fine dell’ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, e si rende sempre più palese la predominanza del Belgio sul percorso di South Oakleigh, nello Stato di Victoria, in Australia. Thomas Pieters e Thomas Detry conducono con 19 colpi sotto il par dopo aver compiuto un giro in 63 (-9) nella notte Italiana. A proposito di Italia, Andrea Pavan e Renato Paratore regalano buone notizie, perché si trovano al secondo posto a -14 ...

Golf – Melbourne World Cup : grande rimonta dell’Italia - gli azzurri risalgono dal nono al terzo posto : La squadra italiana formata da Pavan e Paratore ha recuperato posizioni nella Melbourne World Cup, salendo al terzo posto dopo il secondo giro L’Italia (Andrea Pavan/Renato Paratore) si è portata dal nono al terzo posto con 136 (65 71, -8) colpi nel secondo giro della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre che si sta svolgendo al Metropolitan Golf Club (par 72) di Melbourne in Australia, dove sono al comando ...

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : Pavan e Paratore salgono in terza posizione - in testa Belgio e Corea del Sud : Pioggia e vento forte nel secondo round della 59a edizione della World Cup of Golf in scena a Melbourne (Australia). Sul par 72 del Metropolitan Golf Club le 28 coppie in gara hanno girato oggi secondo la formula del foursome (una sola pallina colpita alternativamente dai due giocatori). La ridotta possibilità di errore concessa e soprattutto le avverse condizioni atmosferiche hanno messo in grande difficoltà i contendenti e hanno alzato ...

ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf – Italia 9ª nella Coppa del Mondo : in testa un particolare terzetto : L’Italia (Andrea Pavan e Renato Paratore) inizia la Coppa del Mondo posizionandosi al 9° posto: in testa il terzetto formato da Inghilterra, Australia e Corea L’Italia (Andrea Pavan/Renato Paratore), nona con 65 (-7) colpi, ha iniziato a buon ritmo la 59ª edizione della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre che si sta svolgendo al Metropolitan Golf Club (par 72). Nel primo giro, disputato con formula ...