Gianni Bella oggi | come sta il cantante? News da Marcella Bella

Uomini e Donne/ Tina e Gianni contro Angela : 'Sei uno scandalo - vuoi fare solo la bella vita' - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, Gemma Galgani ritorna protagonista e sui social con un velo di malinconia, il suo pensiero è legato a Rocco o a Giorgio Manetti?

Melodramma pop - Mogol torna con Gianni Bella per l'opera La Capinera : "Ispirato - l'ho scritta in sei ore" : Dal 9 dicembre al Bellini di Catania, scene e regia di Dante Ferretti Musica Mogol ha scoperto qualche settimana fa di aver venduto 523 milioni di dischi nella sua lunghissima carriera. «Me lo hanno ...

Domenica In - Gianni Bella ospite con la sorella Marcella commuove il pubblico (e Mara Venier) : “Ti ho sempre voluto bene, ti ho sempre amato e sono sempre stata una tua fan”, Mara Venier accoglie così a Domenica In Gianni Bella. Il paroliere è ospite in studio con la sorella Marcella, il pubblico si alza in piedi per applaudire il suo ritorno sul piccolo schermo. Nel gennaio 2010 il cantante era stato colpito da un ictus che gli aveva compromesso la parola, la commozione prende il sopravvento e la sorella ricorda una frase che la loro ...

Gianni Bella ha scritto una canzone per Marcella : 50 anni di carriera al Festival di Sanremo 2019? L’annuncio a Domenica In : Grande annuncio a Domenica In dove nel salotto di Mara Venier prendono posto Gianni Bella e la sorella Marcella Bella. I due sono molto emozionati, parlano della malattia che ha colpito Gianni ma, soprattutto, annunciano qualcosa che fa commuovere tutti. A quanto pare, nonostante quello che è successo, Gianni Bella non ha perso la sua musicalità e proprio per i 50 anni di carriera di Marcella è tornato al pianoforte. UNA canzone PER IL Festival ...

Gianni Alemanno non è degno di ricordare Pino Rauti - dice Isabella Rauti : L'ex sindaco di Roma ha scritto un tweet in ricordo di Pino Rauti, ex segretario del MSI e suo ex suocero: l'ex moglie non l'ha presa bene

Lite su Twitter tra Isabella Rauti e Gianni Alemanno su Pino Rauti : Lite social tra Isabella Rauti e il quasi ex marito Gianni Alemanno : oggetto del contendere la memoria del padre di lei, Pino Rauti. A scatenare le ire dell'ex First Lady del Campidoglio, oggi vice-...

Gianni Alemanno pubblica un post su Twitter in memoria di Pino Rauti - la figlia Isabella lo attacca : “Non sei degno di ricordarlo” : Gianni Alemanno ha voluto onorare la memoria di Pino Rauti, storico segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano e della Destra Nazionale, partito di cui anche lui è stato esponente, con un post su Facebook che non è stato affatto gradito dalla figlia Isabella, che è anche l’ex moglie di Alemanno. “Onore a Pino Rauti, maestro del pensiero nazional-popolare. Questa martellata al Muro di Berlino è il simbolo di una vita dedicata ...