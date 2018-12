Gender | un cavaliere dello Zodiaco è stato reso donna Guarda caso | quello pacifista e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) di Margherita CavallaroAlla fine è successo: ho ottenuto il dono della veggenza. Scrivo un articolo sui generi usando a esempio i Cavalieried ecco che arriva il nuovo trailer da Netflix del reboot! E non solo i personaggi sembrano disegnati dai creatori di Dora l’Esploratrice e resi in un 3D dubbioso, ma uno dei personaggi principali sembra aver completato il processo di riassegnazione sessuale. Uno dei Cavalieri principali è. Chi sarà mai? Forse, rivoluzionalmente, il protagonista Pegasus? No.che, anche se combatte cazzutissimamente, è di principio contro la violenza e che ha l’armatura rosa.La responsabilità se l’è presa lo sceneggiatore Eugene Son, che ha spiegato su Twitter come quella sua scelta fosse stata dettata dal voler includere nel team principale dei Cavalieri una figura femminile, per aumentare la diversità ...