Gb, May: vado avanti per attuare Brexit

Theresa May ha commentato la bocciatura della mozione di sfiducia come leader Tory presentata contro di lei ribadendo l'impegno a condurre in porto "unache funzioni per tutti". La premier s'è impegnata ad "ascoltare" anche la voce dei deputati che hanno votato contro di lei e di coloro che hanno espresso timori per il backstop sull'Irlanda del Nord nell'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto con Bruxelles. Un punto sul quale ha ribadito di voler chiedereal Consiglio Europeo di domani ulteriori garanzie "legali".(Di giovedì 13 dicembre 2018)