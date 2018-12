Gb | chi dopo Theresa May? I potenziali candidati alla successione

Pulizia dei fiumi in Sicilia - sindaco Lo Giudice : 'Sarebbe opportuno finire i lavori in pochi giorni e non dopo mesi' : Un'emergenza chiamata burocrazia. In Sicilia i fiumi hanno fatto vittime e paura meno di un mese fa, basti pensare alla tragedia di Casteldaccia , dove le piogge torrenziali unite all'abusivismo ...

"Ho dolori alla schiena" : Rudy muore subito dopo per infarto fulminante : Per lavoro era spesso in giro per il mondo, dagli Emirati Arabi alla Nigeria e, a breve, avrebbe dovuto partire per il Congo. Un'amica lo ha ricordato su Facebook come un 'grandissimo gentiluomo, ...

Salvini : "Dopo la strage rifletta chi vuole le porte aperte" : L'attentato di Parigi riapre il dibattito sul fronte Sicurezza. La ferocia con cui ha colpito Cherif C. ha fatto nuovamente piombare l'Europa nel terrore. Ancora una volta la polizia e i servizi di intelligence francesi hanno mostrato falle nella gestione della sicurezza interna. Il terrorista che ha colpito aveva alle spalle già almeno 20 condanne alle spalle. Era anche radicalizzato e tenuto d'occhio dai servizi di intelligence. Ma non è ...

Schiuma bianca a Santa Teresa - dopo cinque mesi è ancora mistero : Degrado ambientale del torrente Fusandola e della spiaggia di Santa Teresa, il responsabile del settore Ambiente del Comune scrive al collega del settore Impianti e Manutenzione, al comandante del...

Jane Alexander ed Elia Fongaro stanno insieme/ Dichiarazione d'amore dopo il GF Vip : 'È l'uomo dei miei sogni' : Jane Alexander ed Elia Fongaro stanno insieme. Parole d'amore social dell'attrice dopo il Grande Fratello Vip: 'È l'uomo dei miei sogni'

Borse europee chiudono in rialzo dopo schiarita Usa-Cina - spread Btp/Bund a 289 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo, con Wall Street, dopo una schiarita nel negoziato tra Usa e Cina. Una telefonata tra il vicepremier Liu He, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven ...

DAZN - un mese gratis per chi non ha rinnovato dopo i 30 giorni di prova : La piattaforma in streaming DAZN offre un altro mese gratuito a chi ha deciso di non proseguire dopo il periodo di prova L'articolo DAZN, un mese gratis per chi non ha rinnovato dopo i 30 giorni di prova è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quota 100 : limiti ed ostacoli per i richiedenti dopo la riduzione di 2 miliardi : Niente superamento della Fornero e nemmeno una sua riscrittura, come conferma anche il quotidiano “Repubblica”. Le misure previdenziali su cui lavora il governo partiranno come promesso e come programmato, ma per quanto concerne i proclami circa la cancellazione della legge Fornero sicuramente non ci siamo. L’operazione previdenziale del governo Conte, con la nascita di Quota 100 diventerà solo una deroga alle attuali norme pensionistiche ...

Paolo Becchi - il rischio per Salvini dopo la svolta della Lega nazionale : 'Se ricrea la Dc - perde identità' : Salvini forse pensa a creare un partito pigliatutto in grado di inglobare al proprio interno i moderati di Forza Italia, la destra della Meloni, il mondo cattolico e pezzi del M5s? Così però si ...

Rachele Somaschini : dopo Monza si pensa a Montecarlo! : dopo il Monza Rally Show, Rachele Somaschini guarda con soddisfazione al suo esordio in R5. Nella tre giorni di gara, ha infatti debuttato al volante della Peugeot 2018 T16 R5, preparata dai meccanici della Sportec Engineering ed equipaggiata con gomme Hankook. La gara ha permesso alla giovane campionessa rally di prendere confidenza con una macchina […] L'articolo Rachele Somaschini: dopo Monza si pensa a Montecarlo! sembra essere il ...

Il debutto in R5 di Rachele Somaschini : dopo il Monza Rally Show - Montecarlo : Oggi Rachele, nata sotto il segno dell'Acquario ed iscritta alla facoltà di economia e commercio, è un'apprezzata istruttrice di guida sicura nell'ambito dell'attività di Aci Sport e svolge test su ...

Puntatore laser contro il pilota di un aereo in fase di atterraggio - dopo la denuncia è caccia all'uomo : ecco cosa rischia : Un fascio di luce verde, proveniente probabilmente da un Puntatore laser, ha disturbato ieri sera il pilota di un volo Easyjet proveniente da Londra Gatwick in atterraggio all'aeroporto Marconi di ...

Google anticiperà di 4 mesi la chiusura di Google+ - dopo la scoperta di una nuova falla di sicurezza : Google ha annunciato che chiuderà il suo social network Google+ con quattro mesi di anticipo, rispetto a quanto deciso qualche settimana fa, in seguito alla scoperta di una nuova falla di sicurezza al suo interno. Il sistema sarà disattivato per

Roma-Inter - continuano le polemiche dopo l'arbitraggio di Rocchi : A distanza di più di una settimana continua a far discutere il match tra Roma ed Inter, giocato domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico e terminato sul risultato di 2-2. Nell'occhio del ciclone l'arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra giallorossa nel primo tempo per un fallo di Danilo D'Ambrosio su Nicolò Zaniolo e uno a favore dei nerazzurri nel finale per un fallo di Kostas Manolas ...