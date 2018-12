Dati sanitari - ho incontrato il Garante della Privacy e gli ho parlato ancora di History Health : Venerdì 7 dicembre a Milano si festeggia il patrono sant’Ambrogio e la Scala, come ogni anno, riceve numerose persone pubbliche e politici per l’attesissima prima di un cartellone operistico sempre di prim’ordine nel mondo. Io invece ho trascorso una giornata in treno, andata e ritorno, per andare a Roma su invito del Garante della Privacy. Al collega Antonello Soro ho presentato, questa volta facendo vedere una demo esplicativa, la mia idea di ...

Garante Privacy : "Riequilibrare rapporto consumatori-grandi aziende" : "Ma - avverte Soro - il dato personale non è soltanto un elemento di scambio commerciale, un fondamento dell'economia ". "E' anche l'oggetto di un diritto fondamentale e quindi la capacità di ...

Fatturazione elettronica - proroga probabile dopo novità bocciatura Garante Privacy. Cosa cambia : Modificare il sistema di Fatturazione elettronica per evitare di violare la privacy dei contribuenti: la richiesta del Garante della Privacy alle Entrate

Fatturazione elettronica - proroga probabile dopo novità bocciatura Garante Privacy. Cosa cambia : Modificare il sistema di Fatturazione elettronica per evitare di violare la privacy dei contribuenti: la richiesta del Garante della Privacy alle Entrate

Fatturazione elettronica 2019 : bocciata dal Garante privacy. Ecco perché : Guai in vista per la Fatturazione elettronica 2019, che si prepara ad entrare in vigore dal 1° Gennaio del nuovo anno. Il Garante per la Privacy ha avvisato l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della e-fattura, così come è stato regolato, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere ...

Fattura elettronica - il Garante blocca tutto : “viola la privacy” : A poco più di un mese dall’entrata in vigore della Fattura elettronica ecco che la clamorosa decisione di Antonello Soro, presidente dell’Autorità per la protezione dei dati personali, fa saltare il suo avvio ufficiale (1 Gennaio 2019). Il Garante blocca la Fattura elettronica: “non viene rispettata la privacy” Antonello Soro, Garante della privacy, con un parere pubblicato ieri blocca l’entrata in vigore della Fatturazione ...

Fatturazione elettronica - proroga probabile dopo novità bocciatura Garante Privacy. Cosa cambia : Modificare il sistema di Fatturazione elettronica per evitare di violare la privacy dei contribuenti: la richiesta del Garante della Privacy alle Entrate

Fatturazione elettronica - lo stop del Garante : "Non rispetta la privacy" : Il Garante della privacy ha chiesto all'Agenzia delle entrate di modificare il meccanismo della Fatturazione elettronica, perché presenterebbe "rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali".È la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuitogli dal Regolamento europeo, come riporta il Corriere della Sera. Il sistema di Fatturazione ...

Fatturazione elettronica - il Garante dice no : "viola la privacy" : Quando manca poco più di un mese all’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione elettronica, il Garante della Privacy ha emesso un provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: non è pienamente in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo va ripensata, e si aspetta che l'Agenzia risponda con urgenza sugli accorgimenti che intende adottare per risolvere il problema. Questo intervento del ...

Fatture elettroniche - altolà del Garante «Rilevanti criticità per la Privacy» : Il Garante della Privacy boccia la fatturazione elettronica che dovrebbe partire il primo gennaio 2019.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Garante per la privacy boccia la fattura elettronica - 17 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Garante per la privacy boccia la fattura elettronica, Sventato un reato grazie al nuovo software , 17 novembre 2018, .

Il Garante della privacy blocca la fatturazione elettronica : Antonello Soro smonta il sistema predisposto per far partire dal primo gennaio 2019 la trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Fatturazione elettronica - il Garante della privacy : "Va cambiata" : La Fatturazione elettronica è da cambiare. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti avvertito l' Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fattura in formato digitale, così ...

Garante Privacy boccia la fatturazione elettronica : 'Va cambiata' : Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia, "presenta rilevanti ...