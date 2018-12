Galaxy S10 | le cover mostrano la presenza del Jack audio

Giocano d’anticipo i Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e Lite : data di uscita e prezzi appena trapelati : Grandi novità per chi attende il Samsung Galaxy S10: una data di uscita commerciale è già trapelata in queste ore e pure alcuni dettagli specifici sul prezzo del device. La fonte delle preziose indiscrezioni è Gizmochina UK che non lascia spazio a dubbi sulle intenzioni del produttore. Intanto, il primo grosso scoop relativo al Samsung Galaxy S10 è che non sarà presentato durante il Mobile World Congress ma piuttosto un po' prima in un evento ...

Samsung Galaxy S10 - ecco le possibili caratteristiche - prezzi e data di lancio nel Regno Unito : Grazie alle informazioni fornite da un grosso rivenditore britannico, scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e i prezzi di Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung Galaxy S10, ecco le possibili caratteristiche, prezzi e data di lancio nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

I presunti accessori di Samsung Galaxy S10 non sorprendono - almeno per ora : Le custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia, per il momento, non sono nulla di sorprendente. Un'esclusiva dei colleghi di SamMobile ci ha svelato che a corredo dei Samsung Galaxy del decennale siano in arrivo cover già viste in passato, ma non sono da escludere ulteriori novità L'articolo I presunti accessori di Samsung Galaxy S10 non sorprendono, almeno per ora proviene da TuttoAndroid.

Parte frontale del Samsung Galaxy S10 Lite : foto leak chiarisce un po’ di cose : Si riaffaccia nuovamente all'orizzonte il Samsung Galaxy S10 Lite: dopo avervi qui parlato della presunta back-cover che dovrebbe contraddistinguerlo (cosa che ha lasciato un po' di amaro in bocca agli appassionati), eccoci pronti a riprendere il discorso ad esso relativo, soffermandoci questa volta sul versante frontale. A parlare è ancora una volta Ice universe, il leaker che la fa da padrona su Twitter con le sue anticipazioni. L'immagine, ...

Nuovi dettagli sugli schermi dei Samsung Galaxy S10 e conferme da un produttore di cover : Scopriamo Nuovi dettagli sugli schermi che dovrebbero essere utilizzati sulle tre varianti di Samsung Galaxy S10, mentre Olixar sembra avere già pronte le cover protettive. L'articolo Nuovi dettagli sugli schermi dei Samsung Galaxy S10 e conferme da un produttore di cover proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite compaiono nei render di alcune cover : Samsung Galaxy S10 ed i suoi fratelli S10 Lite e S10 Plus sono stati ritratti nei render delle nuove cover del produttore Olixar. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 Lite compaiono nei render di alcune cover proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite - top con schermo flat : Samsung Galaxy S10 Lite è oggetto di nuove indiscrezioni: diamo un'occhiata a quella che potrebbe essere la pellicola protettiva e a un render dell'intera parte frontale pubblicato dal nono Ice universe. L'articolo Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite, top con schermo flat proviene da TuttoAndroid.

Dal foro al 5G : tutte le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 : Il Samsung Galaxy S10 è uno degli smartphone più attesi del 2019. Lo è sia dal punto di vista tecnologico che finanziario. Il gruppo sud-coreano ha risentito di un mercato in contrazione e spera di rilanciare le vendite dopo un S9 al di sotto delle attese. Il numero tondo contribuisce poi ad aumentare le aspettative, come era stato per l'iPhone X. Ecco le indiscrezioni più attendibili circolate fino a ora. Lo ...

Già una delusione il Samsung Galaxy S10 Lite? Almeno il prezzo andrà adeguato : Il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe essere l'assoluta novità della serie Galaxy S10 in arrivo tra febbraio e marzo 2019. In effetti il produttore sudcoreano non è stato mai fan delle versioni Lite dei suoi top di gamma ma per il decennale delle sue ammiraglie avrebbe cambiato appunto idea. Gli ultimi rumor tuttavia ci fanno capire come, molto probabilmente, il cambio di rotta non sarà valso a granché. Un informatore seriale e autorevole per ...

Samsung Galaxy S10 : a tutto schermo - cinque modelli e 5G : Grandi attese per il dispositivo del decennale. Ecco tutte le indiscrezioni raccolte in rete sul prodotti di punta del colosso sudcoreano che - questo è certo - costerà ben oltre i 1000 dollari

Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una nuova immagine rendering che potrebbe mostrarci il Samsung Galaxy S10 sia frontalmente che posteriormente L'articolo Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo proviene da TuttoAndroid.

Avvistato un prototipo di Galaxy S10 Plus con notch nell’angolo e doppia fotocamera frontale : Un'immagine leak ci mostra un prototipo di Galaxy S10 Plus che sembra confermare tutti i rumor riguardanti la doppia fotocamera frontale e il notch laterale. L'articolo Avvistato un prototipo di Galaxy S10 Plus con notch nell’angolo e doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : fori da una parte - impronte sul lato dall’altra : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 Lite in Nuove immagini: fori delle fotocamere centrali sul fronte, sensori per le impronte sul lato, per un design che non convince a pieno. L'articolo Nuove immagini di Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 Lite: fori da una parte, impronte sul lato dall’altra proviene da TuttoAndroid.

I 3 Samsung Galaxy S10 2019 a confronto (foto) : è la strada giusta per la rivoluzione? : I Samsung Galaxy S10 2019 (nelle ormai più che probabili varianti standard, Plus e Lite) hanno l’importante compito di inaugurare una nuova era per il produttore asiatico. In occasione del decennale della serie Galaxy, l’obiettivo è quello di fare smarcare l’inseguitore Android Huawei oltre che il concorrente di sempre Apple, per confermare l’egemonia nelle vendite dei device. Un nuovissimo contributo ...