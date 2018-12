Francia | è caccia al killer del mercatino di Natale di Strasburgo

Francia - attentato : caccia all'uomo : 2.08 E' una caccia all'uomo imponente quella in corso per localizzare e arrestare Cherif Chekatt, il 29enne ritenuto responsabile dell'attacco ai mercatini di Natale di Strasburgo. Lo riferisce Bfm-Tv, che parla di circa seicento uomini impegnati nelle ricerche. "La polizia francese è ancora alla ricerca del terrorista" e "probabilmente è ferito ma non è ancora stato ubicato, la caccia all'uomo continua".Lo ha detto in seduta plenaria il ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : aperta la caccia alla Norvegia - Francia per confermarsi : Stanno per prendere il via i Campionati Europei di Pallamano femminile, che in Francia metteranno di fronte le 16 migliori formazioni del Vecchio Continente, le quali si daranno battaglia dal 29 novembre al 16 dicembre prossimo, fino alla finale di Parigi. Favorita d’obbligo la Norvegia, capace di conquistare sei degli ultimi sette titoli, e che può contare su giocatrici di livello assoluto, quali la pivot Heidi Løke, mentre non sarà della ...