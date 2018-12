Francia | attentato al mercatino di Natale di Strasburgo | cosa è successo e chi è il killer

Francia - attentato : caccia all'uomo : 2.08 E' una caccia all'uomo imponente quella in corso per localizzare e arrestare Cherif Chekatt, il 29enne ritenuto responsabile dell'attacco ai mercatini di Natale di Strasburgo. Lo riferisce Bfm-Tv, che parla di circa seicento uomini impegnati nelle ricerche. "La polizia francese è ancora alla ricerca del terrorista" e "probabilmente è ferito ma non è ancora stato ubicato, la caccia all'uomo continua".Lo ha detto in seduta plenaria il ...