blogo

: Fortitude il thriller sci-fi di Sky chiude con gli ultimi quattro episodi (clip in anteprima) - SerieTvserie : Fortitude il thriller sci-fi di Sky chiude con gli ultimi quattro episodi (clip in anteprima) - tvblogit : Fortitude il thriller sci-fi di Sky chiude con gli ultimi quattro episodi (clip in… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Le temperature si sono abbassate un po' in tutta Italia, è il 12 dicembre è anche giusto che sia così. Da questa sera farà freddo anche in tv con l'arrivo della terza e ultima stagione disu Sky Atlantic e su Sky On Demand.iniziati in contemporanea sui diversi canali Sky in Europa per la produzione originale Sky portata e apprezzata in tutto il mondo.Le glaciali isole dell'Artico sono lo scenario anche di questa ultima stagione di, cittadina sconvolta da misteriose presenze soprannaturali e dai fantasmi delle vittime delle stagioni precedenti. Il capitando Michael Lennox interpretato da Dennis Quaid e lo sceriffo Dan Anderssen che ha il volto di Richard Dormer tornano in questiche riparte dalla vicende raccontate nella seconda stagione.ilsci-fi di Skycon gli ...