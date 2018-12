Formula E | in Arabia Saudita parte la stagione 2018-19 | diretta tv Italia 1 ed Eurosport

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Avrà inizio il prossimo sabato 15 dicembre la nuovadiE, il campionato riservato alle monoposto elettriche. Sarà l'ePrix di Ad Diriyah () ad inaugurare il campionato-19. In calendario 13 gare, tra cui l'ePrix di Roma in programma il prossimo 13 aprile.-19: via ad una nuova era La quintadel campionato full electric apre una nuova era, in quanto faranno il loro esordio le nuova monoposto (uguali per tutti i team), definite Gen2. Queste, oltre ad essere molto più potenti delle precedenti (272 CV contro i 245 delle precedenti in configurazione da gara), avranno più energia fornita dal pacco batterie. Un aumento da 28 a 54 kWh, sufficiente da abolire il cambio vettura a metà gara. I piloti potranno così concludere la corsa senza soste obbligatorie ai box, portando ulteriori benefici allo spettacolo.Anche la velocità delle ...