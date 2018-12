Football Club Frascati | Juniores regionale C | Intreccialagli da portiere a bomber nel

Football Club Frascati - ormai ci siamo : il rientro al nuovo “Otto Settembre” è vicino… : Roma – ormai ci siamo. Il Football Club Frascati e le sue numerose squadre agonistiche e della Scuola calcio stanno per fare rientro al campo sportivo “Otto Settembre”. I lavori di “restyling” del terreno di gioco, con manto nuovo di zecca di ultima generazione, sono praticamente terminati e il conto alla rovescia per poter usufruire dell’impianto è agli sgoccioli. Un premio decisamente meritato per i componenti dirigenziali, per lo staff ...

Football Club Frascati - che soddisfazione : 4 ragazzi al centro tecnico federale di Monte Compatri : Roma – La crescita del Football Club Frascati è sotto gli occhi di tutti. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti ha letteralmente cambiato passo rispetto alla passata stagione, moltiplicando i gruppi agonistici e crescendo notevolmente anche a livello di Scuola calcio. Tra i “segni tangibili” di questa crescita c’è anche la presenza fissa, da ormai più di un mese, di quattro ragazzi del Club tuscolano nel gruppo del ...

Frau diventa Official Supplier del Torino Football Club : Milano - Frau svela le sue origini piemontesi diventando Official Supplier del Torino Football Club per la stagione 2018-2019. Il Calzaturificio veronese, nato nel 1952, apre il cassetto dei ricordi e ...

Football Club Frascati (Juniores reg. C) - capitan Monti : «Aspettavamo questa prima vittoria» : Roma – E’ arrivato il momento della gioia piena per la Juniores regionale C del Football Club Frascati. La squadra di mister Alessandro Rodo ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria in campionato piegando con un bel 3-2 il Centro Sportivo primavera. «Una partita tirata come dice il punteggio – racconta il capitano frascatano Matteo Monti – Il primo tempo è stato equilibrato: siamo passati subito in vantaggio con una rete di ...

Manchester City - Guardiola : “Scandalo Football Leaks? Mi fido del club” : C’è il derby, c’è la sfida con lo United, in casa Manchester City però è un altro il tema che tiene banco. Da giorni si parla delle rivelazioni di Football Leaks, del trattamento di favore che gli inglesi avrebbero ricevuto dalla Uefa per le violazioni del fair-play finanziario, ma Pep Guardiola non vuole lasciarsi trascinare nelle polemiche. “Se la gente vuole minare quello che abbiamo fatto, nessun problema. Io ho ...

Football Leaks 'Psg valutava i giovani giocatori con criteri etnici'. Il club ammette 'Inaccettabile' : PARIGI - Dal 2013 alla primavera 2018, i responsabili dell'area scouting del Psg hanno utilizzato criteri etnici nelle schede di valutazione dei giovani giocatori. È quanto rivela Mediapart, membro ...

Football Leaks - il Psg risponde : “Uefa difende i club storici” : PSG– Di poche ore fa la notizia, stando a quanto raccolto da Football Leaks, dei presunti raggiri che Manchester City e, soprattutto, PSG avrebbero adottato per aggirare le regole del Fair Play finanziario. I due club, che sarebbero stati aiutati dalla stessa Uefa, avrebbero presentato dei contratti irregolari, per cercare di rimanere all’interno dei paletti […] L'articolo Football Leaks, il Psg risponde: “Uefa difende i club ...

Football Leaks - Manchester City e Psg : i due club coinvolti dall'ultimo scandalo : L'idea di partenza era quella di investire nel club per lanciare nel mondo la compagnia aerea Etihad e renderla concorrenziale con l'Emirates, ma l'obiettivo è stato ampiamente superato. Mansour, che ...

Football Leaks : la Uefa finanziava i club per evitare la Superlega - : Da un'inchiesta nata dai materiali in possesso della piattaforma Football Leaks, sarebbero emerse le prove per cui la Uefa avrebbe pagato grandi club europei per convincerli a non creare una Superlega

Football Leaks : la UEFA finanziava i club per evitare la Superlega : Un'altra possibile bufera sull' UEFA . Secondo la piattaforma online Football Leaks, specializzata in clamorose e inedite rivelazioni sul mondo del pallone, ci sarebbero gravi irregolarità commesse dall'organismo che gestisce il calcio in Europa. Lo scrive Der Spiegel, ma anche qualche organo d'informazione spagnolo, come Marca, e l'...

Football Leaks - le mani dei top club sull'Europa : L'ennesima bufera rischia di spazzare via la credibilità dell'Uefa. Secondo la piattaforma online Football Leaks, specializzata in clamorose e inedite rivelazioni sul mondo del pallone, ci sarebbero gravi irregolarità commesse dall'organismo che gestisce il calcio in Europa. Lo scrive DerSpiegel, ma anche qualche organo d'informazione spagnolo, come Marca, e l'...

Football Leaks : "L'Uefa pagò i top club" : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Una nuova bufera rischia di abbattersi sull'Uefa, secondo la piattaforma Football Leaks. Come riportano le edizioni online di Der Spiegel e de L'Espresso, l'Uefa avrebbe ...

Football Club Frascati (Under 14 prov.) - capitan De Mondi : «Dobbiamo giocare con più grinta» : Roma – E’ stato un inizio di stagione non semplice per l’Under 14 provinciale del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Alessandro Rodo hanno vinto le prime due partite a tavolino (la seconda per il ritiro di una squadra dal campionato, la prima per un errore della compagine avversaria) e poi hanno ceduto domenica scorsa nel match interno contro il Tre Fontane che si è imposto all’Amedeo Amadei per 6-2. «Abbiamo giocato un brutto ...