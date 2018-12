Finale X Factor 2018 | Anastasio è il gran favorito | ma è mistero sul futuro dei giudici

X Factor - alla vigilia della Finale il vincitore è Anastasio - a 1 - 40 su Sisal Matchpoint. Il rapper preferito dal 32% degli scommettitori : alla vigilia della finalissima della dodicesima edizione X Factor al Mediolanum Forum, sembra esserci già un vincitore: è Anastasio. Il rapper campano è il candidato numero uno per la vittoria del talent e stacca gli altri 3 finalisti Naomi, i Bowland e Luna. Il pronostico di Sisal Matchpoint sul vincitore di questa edizione è infatti a senso unico, il talento rap di Mara Maionchi viaggia verso la vittoria a quota 1,40, ancora in discesa ...

Le anticipazioni sulla Finale di X Factor 12 : le tre manche e le esibizioni : Giovedì 13 dicembre la finale di X Factor 12 in diretta dal Forum di Assago. Sono rimasti in quattro: Naomi, Anastasio, Luna e BowLand. Giovedì sera si sfideranno sul palco del Mediolanum Forum e nel daily di stasera abbiamo scoperto tutte le anticipazioni sulla finale di X Factor. La finale di X Factor 12 sarà divisa in tre manche. Nella prima, i quattro concorrenti si esibiranno in duetto con uno degli ospiti della serata, Marco Mengoni. ...

X Factor 2018 : la semiFinale fa fuori Martina Attili e Leo Gassman. Finalisti i BowLand - Anastasio - Naomi e Luna : Martina Attili - semifinale X Factor 2018 E’ tempo di semifinale per X Factor 2018. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.15: In un filmato, giudici e concorrenti si spendono a favore della salvaguardia ...

Il palco dell'X Factor Arena saluta Martina e Leo ad un passo dalla Finale : Arriva, come ogni anno, l'attesa semifinale di X Factor, e con questa la temuta doppia eliminazione. Come già accaduto nella storia di questo show, non sempre le cose vanno come si crede. A lasciare il palco nella puntata di ieri sera, infatti, due dei personaggi più amati e popolari di questa edizione. La giovanissima Martina Attili, ormai nota al pubblico di casa per "Cherofobia", deve abbandonare X Factor già al termine della prima manche, ...

X Factor - Manuel Agnelli lascia dopo la Finale 'Tutto ha una fine' : 'Bisogna riconoscere che tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due. Il mio percorso è chiuso. Il forum sarà la mia ultima data'. La semifinale di X Factor è segnata dall'annuncio di Manuel ...

X Factor - la semiFinale. Martina e Leo fuori dalla gara. E Manuel annuncia l'addio : In pochi due puntate fa avrebbero scommesso su un quartetto di finalisti formato da Bowland, Anastasio, Luna e Naomi. Nelle ultime settimane, sul palco di X-Factor, è cambiato tutto. Si sono stravolte le gerarchie, i gusti del pubblico hanno preso una nuova direzione. Dopo l'eliminazione di Sherol tra lo stupore generale, ecco un'altra vittima illustre del televoto. Via la strafavorita Martina Attili, che aveva colpito tutti con la sua ...

X Factor 12 - le pagelle musicali della semiFinale : Anastasio, Bowland, Naomi, Luna: sono questi i nomi dei quattro finalisti di X Factor 12. I 4 concorrenti accedono al palco della finalissima, quello del Forum, sostenuti dai giudici: per la prima volta dopo tanto tempo, all’ultimo scontro sarà presente un talento per ciascuna squadra. Sì, perché la doppia eliminazione della semifinale di giovedì 6 dicembre ha rivoluzionato la situazione: dopo Sherol (eliminata al sesto live), Agnelli ha ...