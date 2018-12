Fifa 19: Sterling è il POTM di novembre della Premier League! Sbc disponibili!

imiglioridififa

: *NEW* #FIFA19 #FUT #FUT19 Annunciato Raheem Sterling #POTM per la modalità Ultimate Team - ultimateteamit : *NEW* #FIFA19 #FUT #FUT19 Annunciato Raheem Sterling #POTM per la modalità Ultimate Team -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Raheemè il vincitore deldiIl giocatore del Manchester City quindi si è aggiudica il premio Player of the Month superando la concorrenza di David Silva Digne Felipe Anderson Robertson Sanè Sissoko Il vincitore deldi, come accaduto in passato, ha adesso ricevuto una speciale card in19 ottenibile con …L'articolo19:è ildiSbcproviene da I Migliori di