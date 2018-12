Ferito nell' attentato è grave giornalista italiano

Antonio Megalizzi - chi è l’italiano di 28 anni Ferito nell’attentato di Strasburgo : Nove feriti nell’attacco di martedì sera a Strasburgo sono in gravi condizioni mentre altri cinque sono stati colpiti in maniera leggera. Lo rende noto la prefettura del Basso Reno che diffonde bollettini sulle condizioni mediche e sul bilancio dell’attacco. È in gravi condizioni il giornalista italiano ferito. Si tratta di Antonio Megalizzi, 28 anni, residente a Trento dove ha studiato all’università, è stato ferito alla testa alle 20 di ...

Strasburgo - i morti nell'attentato sono due. Grave l'italiano Ferito - killer in fuga : La caccia a Cherif C., l'attentatore di Strasburgo che ha causato la morte di due persone (non tre, come si era pensato fino a pochi minuti fa) e il ferimento di altre 13, sta...

Arezzo - gommista uccide ladro nella sua ditta : deFerito alla procura | Salvini : sto con chi si difende : Monte San Savino: l'uomo, Fredy Pacini, è indagato per eccesso di legittima difesa. La vittima è un moldavo di 29 anni. Salvini: "Sto con chi si difende".

Arezzo - gommista uccide ladro nella sua azienda : deFerito per eccesso di legittima difesa : L'episodio è accaduto intorno alle 4 di notte. Con il giovane rimasto ucciso c'era un complice, riuscito a fuggire. Il titolare, Fredy Pacini, avrebbe raccontato di aver sentito alcuni rumori, di ...

Gf Vip - Silvia Provvedi esplode nella notte : “Non sono una perdente! Mi ha Ferito” : Silvia Provvedi si sfoga: ferita da un concorrente del Grande Fratello Vip 3 Silvia Provvedi vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa al Gf Vip 2018. Le parole di Alessandro Cecchi Paone l’hanno profondamente ferita e, durante la notte, ha voluto ribadire che lei non è assolutamente una perdente e che umanamente ha tanto da […] L'articolo Gf Vip, Silvia Provvedi esplode nella notte: “Non sono una perdente! Mi ha ...

Lecce - morto l’operaio rimasto Ferito nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio : Sale il bilancio della delle vittime della tragedia del 9 novembre scorso avvenuta ad Arnesano, nella provincia di Lecce. Dopo la morte del figlio diciannovenne del titolare dell'azienda, è morto anche Giovanni Rizzo, operaio di quarantuno anni. Era ricoverato in gravi condizioni nel centro Grandi Ustionati di Brindisi.Continua a leggere

Milano - follia nella notte : si lanciano col paracadute da una gru - un Ferito grave : L'impresa di due base jumper: uno si è schiantato contro un palo durante l'atterraggio, è ricoverato al Policlinico in codizioni "serie"

USA : Cremlino - mai interFerito nelle elezioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun Ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

Savona - incendio nella sede dell'Autorità Portuale : nessun Ferito - : Alcuni testimoni, fuggiti dagli uffici, riferiscono che le fiamme sono divampate all'improvviso. A quanto risulta non sono state udite esplosioni

GEORGE SOROS - TROVATO ORDIGNO NELLA CASSETTA DELLA POSTA/ Usa - pacco sospetto fatto brillare : nessun Ferito : GEORGE SOROS, TROVATO ORDIGNO NELLA CASSETTA DELLA POSTA: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:24:00 GMT)

Esplosivo nella chiavetta Usb a Trapani - agente Ferito gravemente a una mano : Stava inserendo una chiavetta Usb in un computer quando è rimasto gravemente ferito a una mano. L'oggetto, infatti, secondo i primi accertamenti conteneva Esplosivo. Vittima dell'incidente un ispettore della polizia giudiziaria della Procura di Trapani, Gianni Aceto. L'oggetto era contenuto in un plico inviato a un avvocato. Insospettitosi il legale lo ha consegnato alla polizia. All'agente sono saltate tre dita della mano sinistra.

Napoli - colpi di pistola contro una casa nella notte : Ferito innocente in camera da letto : Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un...

Mariglianella - agguato in piazza : minorenne Ferito da due killer su scooter : Sparatoria in piazza a Mariglianella. ferito un minorenne, un 17enne. Almeno 5 i proiettili esplosi. Il ragazzo è stato colpito a una gamba da due killer arrivat in scooter. Erano all'incirca le 23.30 ...