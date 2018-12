Fca | «Il governo ritiri l' ecotassa o salta il piano di investimenti in Italia»

Fca : 'Con l'ecotassa del Governo salta il piano di investimenti in Italia' : "La realizzazione del piano industriale per l'Italia prevede entro il periodo 2019-2021 un ammontare di investimenti pari a 5 miliardi di euro per i il lancio di 13 nuovi modelli o restlyling di ...

Fca avverte il Governo : "Con l'ecotassa saremo costretti a rivedere il nostro piano per l'Italia : "Negli ultimi giorni lo scenario è stato significativamente modificato da interventi sul mercato dell'auto in discussione all'interno della legge di Bilancio, che a nostro avviso alternano l'intero quadro d'azione all'interno del quale il piano per l'Italia era stato delineato". Lo afferma Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca in una lettera al presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, in cui ...