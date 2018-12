Famiglia cerca fotografo per immortalare “i tuffi alle Maldive | il carnevale a Rio e le

Riccardo Magherini - una raccolta fondi a sostegno della Famiglia che cerca giustizia : La famiglia di Riccardo Magherini ricorrerà alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, dopo la sentenza della Cassazione che ha ribaltato le sentenze di primo e secondo grado, assolvendo i tre carabinieri che nel 2014 bloccarono Magherini a Firenze. “Venderò tutto pur di dare giustizia a Riccardo” sono state le parole del padre dopo la sentenza della Cassazione: per questo motivo è nata una raccolta fondi in solidarietà alla famiglia, ...

Quando il lusso ha un cuore : eccellenze all'asta per i bimbi in cerca di Famiglia. : Il ' Bello che fa Bene' è invece un invito a questo mondo, perché si apra alla richiesta d'amore dei milioni di bimbi che, nel mondo, aspettano una casa, una famiglia con cui trascorrere un Natale, ...

Chi ha rapito Silvia Romano? Gli 007 cercano prove. L'amore per la volontaria oscura gli haters - la Famiglia : «Silenzio e pace» : Silvia Costanza Romano, 23 anni, milanese, volontaria in Kenya. La notizia del rapimento, le prime ricerche per capire chi fosse, gli insulti degli haters del web e L'amore per una giovane...

Padova - sindaco Pd cerca casa per Famiglia nigeriana - è polemica : È finita letteralmente nell"occhio del ciclone Sabrina Doni, sindaco Pd del comune di Rubàno (Padova), a causa di un post lasciato sulla sua pagina Facebook in favore di una famiglia di nigeriani.Un appello dal titolo "Quando per trovare casa non basta avere i soldi", che non è piaciuto ai residenti, i quali hanno letteralmente sommerso di critiche il primo cittadino."C"è una famiglia nigeriana, mamma papà e 4 figli, tutti minori, tra i 10 anni ...

Regeni - il consulente egiziano della Famiglia : "L'Italia onora al-Sisi. Ma chi cerca la verità per Giulio è in prigione" : Ahmed Abdallah, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione per i diritti e le libertà, critica il nostro governo per aver invitato il dittatore al vertice di Palermo sulla Libia

Maltempo - donna dispersa nel Cagliaritano : cercava di mettersi in salvo con la Famiglia. A rischio una diga : Cinque strade principali chiuse. Decine di interventi nella notte, salvati due dispersi. Ieri il crollo sulla 195, spezzata in due. Nel Cixerri dieci anni fa morirono 4 persone per un alluvione. 57 persone evacuate

Maltempo - donna dispersa in Sardegna : stava cercando di mettersi in salvo con la Famiglia : Maltempo in Sardegna, una donna risulta dispersa nel cagliaritano, precisamente nelle campagne di Assemini. La zona, a 10 chilometri da Cagliari, è stata battuta dal Maltempo durante tutta la...

Maltempo Sardegna - dispersa una donna : cercava di mettersi in salvo con la Famiglia : Il Maltempo colpisce pesantemente la Sardegna. Una donna risulta dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano. Si trovava in macchina col marito e tre figlie, quando l'auto è stata raggiunta dall'acqua. La famiglia è stata soccorsa dai Carabinieri ma di lei non c’è traccia. A Uta sono state evacuate 49 persone.Continua a leggere

Maltempo - donna dispersa nel cagliaritano : stava cercando di mettersi in salvo con la Famiglia : Maltempo in Sardegna, una donna risulta dispersa nel cagliaritano, precisamente nelle campagne di Assemini. La zona, a 10 chilometri da Cagliari, è stata battuta dal Maltempo durante tutta la...