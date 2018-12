“Facciamo un referendum sulle grandi opere per mandare a casa il ministro Toninelli”

Tav - Salvini incastra il M5S : “Facciamo un referendum” : A prima vista suona come l’ennesimo sgarbo tra alleati, un’altra fuga in avanti - dopo l’incontro con gli imprenditori - con cui Matteo Salvini costringe Luigi Di Maio a inseguire. A ben vedere, però, potrebbe essere un assist al collega in difficoltà, un modo per guadagnare tempo senza mettere a rischio la sopravvivenza del governo....