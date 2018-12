F1 Williams | Kubica | «Ho scelto il miglior momento per tornare»

F1 – Claire Williams esalta Kubica : “gran lavoratore e spirito da combattente - è quello che serviva al team” : Claire Williams guarda con ottimismo alla prossima stagione: l’arrivo di Kubica porta carattere ed esperienza al team britannico Nel 2019, dopo oltre 8 anni di assenza, Robert Kubica tornerà a correre in F1. Dopo aver pienamente recuperato da un tragico incidente che ne ha messo a repentaglio non solo la carriera, ma anche la vita, il pilota polacco tornerà ad essere un pilota ufficiale di F1, seduto su una delle due Williams. La ...

F1 - pioggia di milioni sulla Williams : l’arrivo di Kubica porta in dote una remunerativa partnership : Grazie all’ingaggio di Kubica, la Williams ha firmato un contratto di collaborazione con la PKN Orlen gestita dal Ministero del Tesoro polacco La Williams si riscopre ricca con Robert Kubica, ma non solo dal punto di vista del talento e dell’esperienza. L’ingaggio del pilota polacco infatti ha permesso la chiusura del contratto di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera PKN Orlen, gestita per il 28% dal Ministero ...

F1 - Kubica si sente già a suo agio in Williams : “ottimo il feeling con la macchina - Russell poi è davvero simpatico” : Il pilota polacco ha commentato la sessione di test conclusa ad Abu Dhabi, facendo un primo resoconto della sua nuova avventura alla Williams Buone le sensazioni per Robert Kubica dopo il primo test al volante della Williams, il polacco ha completato ben 56 giri, ottenendo come miglior risultato il tempo di 1:40.265. Photo4/LaPresse L’obiettivo non era certamente quello della velocità, il driver di Cracovia invece si è concentrato ...

