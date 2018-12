Ex-avvocato del presidente USA condannato a 3 anni di carcere

Nasce l'universo di John Grisham : L'Uomo della Pioggia e L'avvocato Canaglia adattate da Hulu : Dimenticate l'universo Marvel, l'Elseworld della DC, il mondo di Star Wars e quello di The Walking Dead. Arriva l'universo condiviso di John Grisham famoso autore di romanzi a sfondo legale che hanno avuto molti adattamenti cinematografici da Il Socio a Il Rapporto Pellican.Hulu sta preparando un nuovo progetto fortemente innovativo, adatto a un servizio di streaming costruito su due serie tv basate su due romanzi di John Grisham L'Uomo ...

Nasce l'universo di John Grisham : L'Uomo della Pioggia e L'avvocato Canaglia adattate da Hulu : Dimenticate l'universo Marvel, l'Elseworld della DC, il mondo di Star Wars e quello di The Walking Dead. Arriva l'universo condiviso di John Grisham famoso autore di romanzi a sfondo legale che hanno avuto molti adattamenti cinematografici da Il Socio a Il Rapporto Pellican.Hulu sta preparando un nuovo progetto fortemente innovativo, adatto a un servizio di streaming costruito su due serie tv basate su due romanzi di John Grisham L'Uomo ...

"Silvio Berlusconi diede a Ruby 5 milioni di euro" - le dichiarazioni dell'ex avvocato : Ruby nel 2011 ha ricevuto da Berlusconi "un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico". In particolare 2 milioni "sono stati dati a Luca Risso", ex compagno, e 3 "sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di Ruby". Lo dichiara all'ANSA l'avvocato Egidio Verzini, che nel 2011 fu legale della giovane e che ha deciso "di rinunciare ...

Processo Ruby - l'ex avvocato della ragazza : "Silvio Berlusconi pagò 5 milioni per il suo silenzio" : L'avvocato Verzini ha difeso Karina El Marhoug nel 2011: sostiene che l'operazione fu portata avanti da Ghedini e Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, che ha avuto 2 milioni. L'operazione tramite una banca di Antigua

Brexit - l’avvocato della Corte Ue : il Regno Unito può fermarla unilateralmente : l’avvocato generale della Corte di giustizia europea martedì 3 dicembre ha dichiarato che la Gran Bretagna ha il diritto di ritirare unilateralmente la sua notifica di Brexit dall’Unione europea. Una opzione che, qualora venisse colta dal Regno Unito, potrebbe portare a un secondo referendum dopo quello del 2016 vinto dal sì...

Brexit - l'avvocato della Corte Ue : il Regno Unito può fermarla unilateralmente : l'avvocato generale della Corte di giustizia europea martedì 4 dicembre ha dichiarato che la Gran Bretagna ha il diritto di ritirare unilateralmente la sua notifica di Brexit dall'Unione europea. Una ...

Sul Global Compact Conte da avvocato del popolo a impiegato dei vicepremier : In politica, la forma è sostanza. Tanto più in democrazia. Dunque, un vicepresidente del consiglio che smentisce platealmente il premier dovrebbe poi disarcionarlo, oppure dimettersi. Così dicono, almeno, le regole canoniche.Ieri Salvini ha ridicolizzato il "suo" presidente del consiglio. Fingendo di ignorare che Conte aveva preso impegni solenni di votare il "migration Compact" parlando all'assemblea delle Nazioni Unite, ha ...

La proposta della Lega : il decreto ingiuntivo con l'avvocato : La Lega ha un obiettivo chiaro: abbattere i tempi per chi vanta un credito. E su questo fronte si sta muovendo per far passare un disegno di legge che potrebbe velocizzare, e non di poco, la procedura.

Decreti ingiuntivi - il giudice non servirà più : l'avvocato del creditore emanerà il provvedimento : ROMA In pratica, si tratta di saltare un passaggio. A giudizio di Andrea Ostellari si traduce in un risparmio di soldi e, soprattutto, di almeno tre mesi di tempo, per chi si trova ad essere creditore,...

Michele Bravi - la ricostruzione dell'avvocato. Cantante negativo a test alcol e droga : Solo sabato scorso siamo venuti a sapere della terribile notizia riguardante Michele Bravi, relativa all'incidente in cui con un'inversione a U a bordo di una Bmw presa con un servizio di car sharing avrebbe colpito mortalmente la moto su cui era a bordo una donna di 58 anni. Il Cantante non avrebbe dato la precedenza ad altri veicoli. L'artista è stato costretto a sospendere il suo tour, così come Verissimo ha sostituito la sua ...

Ricorrenti DS 2011 : L’avvocato Marotta interviene sul rinvio dell’udienza della Consulta : Abbiamo intervistato l’Avv. Pasquale Marotta, conosciuto a livello nazionale per le sue competenze in ambito amministrativo, in merito al rinvio dell’udienza della Consulta prevista per il 20 novembre 2018 che avrebbe potuto rendere giustizia, dopo 7 anni, ai quasi 900 Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 in attesa di porre fine all’annosa questione generata dai commi 87-88-89-90 della L. 107/2017 grazie alla quale sono state sanate le posizioni ...

Delitto Bruno Caccia - l’avvocato Repici : “Depistaggio simile a quello di via D’Amelio. Cambiano solo le latitudini” : “Badate a quanto le latitudini cambino il senso delle cose: in Sicilia l’intervento del Sisde, nelle indagini di via d’Amelio, è sinonimo di depistaggio, mentre a Torino per l’omicidio Caccia, l’autorità giudiziaria ha rivendicato pubblicamente di aver incaricato il Sisde per svolgere le indagini, abusivamente”. A 35 anni dalla morte del procuratore Bruno Caccia, la famiglia del giudice, insieme al legale Fabio Repici, continua a chiedere che si ...

avvocato - politico e uomo d'affari fallito? Trump lo fa ministro della Giustizia : NEW YORK - È il nuovo uomo forte di Donald Trump al ministero della Giustizia. uomo forte per davvero: Matthew Whitaker ama farsi ritrarre in pose da culturista, mentre solleva considerevoli pesi ...

CARLO CICCHELLI - UCCISO DALLA FIDANZATA IN BRASILE/ avvocato di Torino - donna confessa il delitto - IlSussidiario.net : CARLO CICCHELLI, UCCISO DALLA FIDANZATA in BRASILE: la donna ha confessato il delitto. Ritrovato il corpo dell'Avvocato di Torino: sconosciuto il movente.