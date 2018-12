Eventi estremi | sono i cambiamenti climatici a provocarli

Cowm2018 : la gestione delle acque e gli Eventi estremi : Non a caso ha sede istituzionale a Venezia, dove la scienza delle acque ha creato la città "tra cielo e mare sospesa" unica al mondo, ne ha fatto la storia e si è sviluppata in teorie e pratiche ...

Cittadini attivi contro inondazioni - incendi ed Eventi naturali estremi grazie a un'applicazione : Calamità naturali come incendi e inondazioni causano migliaia di morti ed ingenti danni economici in tutto il mondo. Solo nel 2017 tali eventi, hanno causato la morte di oltre 9 mila persone in tutto ...