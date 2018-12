ESL Vodafone Championship | finali presso il Vodafone Theatre di Milano a dicembre

eurogamer

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) ESLè niente meno che il campionato esports più prestigioso e chiude la Winter Season 2018 con leprogrammate in quel diilI prossimi 15 e 16sti di League of Legends, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, CS:GO e Clash Royale si contenderanno il titolo di campioni d'inverno, e grazie al 5G disarà anche possibile immergersi nellecon una soluzione di Virtual Reality.Riportiamo di seguito il comunicato ufficialeper tutti i dettagli sull'evento:Read more…