Equipe-Buffon | storie tese Il giornale | “Lui unico perdente”

serieanews

: #Francia l’#Équipe: “#Buffon insufficiente, unico perdente del #Psg a Belgrado” - Gazzetta_it : #Francia l’#Équipe: “#Buffon insufficiente, unico perdente del #Psg a Belgrado” - Guidobaldo29 : RT @Sport_Mediaset: '#Buffon unico perdente'. L'Equipe ce l'ha con #Gigi. Cosa c'è sotto? - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: '#Buffon unico perdente'. L'Equipe ce l'ha con #Gigi. Cosa c'è sotto? -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018), ILCONTRO GIGI- Sarà che ancora non avranno digerito la parata su Zidane nella finale di Berlino, sarà che ancora non avranno superato la sconfitta nel 2006 (sebbene siano loro i nuovi campioni del Mondo), ma ai francesi, evidentemente, i calciatori italiani proprio non vanno giù. Un discorso, questo, non certo generalista, …L'articolo. Il: “Luiperdente” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....