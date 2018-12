Energia | Up | in 2018 fattura per Italia sale a 40 | 2 mld | +15 | 8%

Ginnastica – Parata di stelle a Padova per il Grand Prix Antenore Energia 2018 : Ginnastica – Grand Prix Antenore Energia 2018 : oltre 30 stelle in pedana a Padova La lunga attesa è terminata. Domani le oltre 30 stelle del Grand Prix Antenore Energia 2018 daranno spettacolo alla Kioene Arena di Padova pronta ad accogliere le esibizioni dei campioni delle Nazionali di Ginnastica artistica, ritmica ed aerobica oltre all’ospite internazionale Nina Derwael, campionessa del mondo alle parallele. Sarà presente, ...

Energia elettrica : ad ottobre 2018 domanda di 26 - 9 miliardi di kWh : Nel mese di ottobre 2018 , secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,9 miliardi di kWh, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto calendario e temperatura: quest’anno, infatti, ottobre ha avuto un giorno lavorativo in più (23 rispetto a 22) ma ha fatto registrare una temperatura media ...

Speciale Energia : Congo-Brazzaville - Beac - economia crescerà del 2 - 4 per cento nel 2018 : Brazzaville, 30 nov 14:30 - , Agenzia Nova, - L' economia della Repubblica del Congo crescerà del 2,4 per cento entro la fine dell'anno. Lo ha riferito all'agenzia "Adiac" il direttore... , Res,

Energia - ENEA : il rialzo dei prezzi non ferma i consumi - +3 - 2% nel I semestre 2018 : Nel primo semestre del 2018 i consumi di Energia primaria in Italia sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2017, trainati da trasporti (+2,2%) e settore industriale (+2,6%). A livello di fonti energetiche si registra un incremento del consumo di petrolio (+4,5%), che interrompe un trend di riduzione in atto dal 2016, mentre risultano in calo sia il gas naturale (-1,6%), dopo tre anni di aumenti, che il fotovoltaico (-10%), ...