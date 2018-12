Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme per Natale | Per Falco siamo ancora

Elisabetta Gregoraci ancora con Francesco Bettuzzi - la coppia in giro per Roma [GALLERY] : Elisabetta Gregoraci di nuovo accanto a Francesco Bettuzzi, la showgirl dopo la separazione da Flavio Briatore avvistata più volte con l’imprenditore Nessuna conferma da parte di Elisabetta Gregoraci, eppure gli avvistamenti che la vedono insieme a Francesco Bettuzzi sembrano confermare la liaison tra i due. A circa un anno dalla separazione tra la showgirl calabrese e Flavio Briatore, la bella Elisabetta è stata più volte beccata ...

La nuova vita di Elisabetta Gregoraci - eccola insieme al nuovo fidanzato : Elisabetta Gregoraci di nuovo in compagnia dell’imprenditore Francesco Bettuzzi. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le foto, che Tgcom24 mostra in anteprima, di loro due a passeggio per le vie del centro di Roma. Bettuzzi è l’unico uomo con il quale Elisabetta è stata vista dopo la separazione, avvenuta un anno fa da Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco. Ma ultimamente la loro frequentazione sembrava ...

Elisabetta Gregoraci torna e infiamma i social. Lo scatto è a dir poco bollente : Dopo il divorzio da Flavio Briatore, ufficializzato all’incirca in questo periodo dello scorso anno, sembrava aver voltato pagina con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore e fondatore parmense della Pure Herbal, marchio di cui Elisabetta Gregoraci è testimonial. I due erano stati pizzicati più volte insieme. La prima volta, quando iniziarono a circolare le voci del flirt, a inizio 2018. L’ultima paparazzata, che sembrava confermare definitivamente ...

Elisabetta Gregoraci di nuovo single : Viaggio in Kenya con Flavio Briatore e Nathan Falco : Un riavvicinamento fra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore, anche perché lei ora sarebbe di nuovo single. L’imprenditore e la showgirl si erano lasciati proprio lo scorso anno di questo periodo poi Elisabetta, come riportato da Leggo.it, si è fidanzata con Francesco Bettuzzi, anche lui imprenditore e co fondatore della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial. La love story sarebbe finta, come testimonia la scomparsa ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - ritorno di fiamma? L’ultimo gossip : gossip doppio e succosissimo su Elisabetta Gregoraci. Il primo: a quanto pare la showgirl e conduttrice calabrese sarebbe di nuovo single. Ricordate? Dopo il divorzio da Flavio Briatore, ufficializzato all’incirca in questo periodo dello scorso anno, sembrava aver voltato pagina con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore e fondatore parmense della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial. I due erano stati pizzicati più volte insieme. ...