Ecco perché il 2019 sarà l’anno di Beatrice di York

Si chiama Psoas ed è il "muscolo della Felicità". Ecco perché allenarlo fa bene a mente e corpo : Sono in pochi a conoscere lo Psoas, un muscolo dal ruolo cruciale poiché responsabile dei problemi lombari, ma anche perché il suo benessere concorre alla nostra serenità psicologica. Infatti, se un paziente è triste, il posturologo è in grado di dedurlo dalla curva lombare: se accentuata vuol dire che lo Psoas sta soffrendo, e che il nostro umore lo sta facendo insieme a lui.Per questo motivo, nello yoga lo ...

Baby - Ecco perché non guardare la serie Netflix sulle squillo minorenni : C’è Chiara, la classica “brava ragazza” (che poi tanto brava non è) a cui va stretta la routine familiare. C’è Ludovica, detta “secchiello” per via del taglio di capelli alla Uma Thurman in Pulp fiction, che al contrario è la “cattiva ragazza“. E poi c’è Damiano, il ragazzo di periferia sbarcato ai Parioli con il suo carico di marijuana. Sono loro i protagonisti di Baby, la serie Netflix più ...

Baby - Ecco perché non guardare Netflix sulle squillo minorenni : C’è Chiara, la classica “brava ragazza” (che poi tanto brava non è) a cui va stretta la routine familiare. C’è Ludovica, detta “secchiello” per via del taglio di capelli alla Uma Thurman in Pulp fiction, che al contrario è la “cattiva ragazza“. E poi c’è Damiano, il ragazzo di periferia sbarcato ai Parioli con il suo carico di marijuana. Sono loro i protagonisti di Baby, la serie Netflix più ...

Baby - Ecco perché guardare la serie Netflix sulle “squillo minorenni dei Parioli” : Quo Vadis (Baby)? A leggere le sciocchezze pubblicate a caldo sul web si capiva che la madre del “andava fatto così” è sempre incinta. Baby, la serie Netflix su quello che in cronaca fu definito il giro delle “squillo minorenni dei Parioli” è un’opera gradevolissima, elaborata con cura a livello di scrittura, e recitata con parecchia grinta e professionalità. C’è poco da dire: quando attorno all’amo morboso del tette&culi si prova a ...

Anticipazione Il Segreto : Julieta e Fernando fanno l’amore - Ecco perché : Anticipazioni Il Segreto: Julieta fa l’amore con Fernando per scoprire la verità sulla morte di Saul Dopo la presunta morte di Saul, Julieta è disposta a tutto pur di scoprire cosa è accaduto al suo amato. La giovane fanciulla inizia a sospettare nell’immediato di suo marito Prudencio. La dolce ‘nuova Pepa’ de Il Segreto è […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Julieta e Fernando fanno l’amore, ecco perché ...

'Ecco perché l'antisemitismo cresce in Europa'. Il rapporto dell'Ue : L'85 per cento degli intervistati pensano che l'antisemitismo sia la più grande questione sociale e politica nel loro paese , e avverte questo problema nella propria vita quotidiana. Il 28 per cento ...

"Ecco perché l'antisemitismo cresce in Europa". Il rapporto dell'Ue : l'antisemitismo è cresciuto in Europa negli ultimi cinque anni, secondo un censimento dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali. Sono state intervistate oltre 16.300 persone nei 12 paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Uni

Il minotauro di Corinaldo. Ecco perché la musica c'entra : c'entra invece , perché morire per andare a sentire un cantante è una disgrazia di cronaca nera, ma morire per partecipare a un rito collettivo dove il sesso e i soldi sono l'obiettivo di un'...

Toto Cutugno : "Ho visto morire mia sorella di 7 anni. L'Italiano? Ecco come è nata e perché Celentano rifiutò di cantarla" : "Eravamo una famiglia felicemente normale. Se non fosse per le disgrazie che ci hanno segnati". È un Toto Cutugno ("non Cotugno, che è napoletano, mi raccomando") a cuore aperto quello che si racconta in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Parla della sua vita privata, ma anche della sua carriera e del suo ritrovato successo, in particolare nell'est del mondo."Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande, sotto ...

Ecco perché gli analisti 'vedono' il rischio recessione - : Goldman Sachs ai primi di dicembre ha lanciato l'allarme sull'economia italiana sostenendo che nel 2019 il Pil non andra' oltre un +0,4% e che nella prima parte del prossimo anno il nostro Paese rischia di 'flirtare' con la recessione. Si tratta di previsioni ...

Giulia Salemi : aereo al Gf Vip per Monte? Ecco perché non lo ha ancora fatto : Giulia Salemi dopo il Gf Vip non smette di pensare a Francesco Monte: la richiesta di aiuto ai fan Giulia Salemi, uscita dal Grande Fratello Vip, non ha che occhi e orecchie per Francesco Monte. L’italo-persiana, pur avendo ammesso di essere stata sommersa dagli impegni dopo il reality, continua a seguire il suo amato servendosi dell’aiuto […] L'articolo Giulia Salemi: aereo al Gf Vip per Monte? Ecco perché non lo ha ancora ...

Perugia - parla Verre : 'Ecco perché sono tornato' : Valerio Verre , trequartista del Perugia , parla al Corriere dello Sport : 'Santopadre? Mi ha chiamato questa estate coinvolgendomi nel nuovo progetto come solo lui sa fare. Si vede che siamo romanii, abbiamo un rapporto bellissimo. Lo ringrazio per questa ...

Albero di Natale - Ecco perché si prepara l’8 dicembre : L’Albero, uno dei simboli del Natale, ha un legame profondo con le tradizioni pagane, che dai tempi più remoti celebrano nei giorni del solstizio invernale il ritorno alla primavera attraverso il richiamo simbolico alla vita rappresentato dalle grandi piante sempreverde. Pini e abeti ornati di luci, palline colorate, e innumerevoli altri addobbi culminanti in puntali a forma di stella, popolano oggi le case e le piazze in tutto il mondo. Una ...

Cecilia e Ignazio rivelano il loro segreto : “Ecco perché stiamo ancora insieme” : Cecilia e Ignazio news: la coppia rivela il loro segreto d’amore In barba a critiche e malelingue continua a gonfie vele la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A un anno dal primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip i due sono più uniti e innamorati che mai. Non solo: subito dopo la […] L'articolo Cecilia e Ignazio rivelano il loro segreto: “Ecco perché stiamo ancora insieme” proviene da Gossip e Tv.