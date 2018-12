lastampa

E se andassimo in treno? Dalla Scandinavia al Mediterraneo, il boom dei pass Interrail @LaStampa

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ilè un po’ come la radio, una di quelle invenzioni ormai “giurassiche” che sembrano sempre sul punto di morire e sparire, surclassate da rutilanti novità ma che invece trovano in se stesse sempre nuove risorse non solo per sopravvivere ma per vivere alla grande. ...