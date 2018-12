Domenica Live in prima serata | Barbara D' Urso si sfoga su Twitter | ' Come faccio a fare

Domenica Live in prima serata - lo sfogo di Barbara D'Urso : 'Come faccio a fare tutto?' : FUNWEEK.IT - Ha sconvolto parecchi spettatori sapere che Domenica Live a partire da gennaio andrà in onda in formato ridotto dalle 17.20 e ciò ha costretto Barbara D'Urso a rivoluzionare gli impegni ...

Domenica Live Paola Caruso attaccata dell’ex suocera : Paola Caruso torna al programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” per parlare ancora della sua relazione con l’ex compagno, Francesco Caserta, giovane imprenditore, che, secondo quanto raccontato dalla Caruso, la avrebbe abbandonata nelle prime settimane di gravidanza, chiamando addirittura i carabinieri per cacciarla di casa. «Francesco ha un altro figlio, un bambino di 9 anni, che non ha riconosciuto, ha fatto quello che sta facendo con mio ...

Domenica Live Randi Ingerman rivela il dramma della sua malattia : Randi Ingerman rivela il suo dramma. «Sono appena tornata da Miami. Mia sorella, che non ha neanche 50 anni, era malata da 20, stava morendo. Ha avuto il trapianto di rene che le serviva, grazie a un giovane di 17 anni che purtroppo ha perso la vita. Io oggi credo ai miracoli». Randi Ingerman a “Domenica Live” racconta la sua storia e la sua malattia. Soffre infatti di crisi epilettiche. «Ho avuto la prima crisi nel 2009 – dice – ma ...

Lory Del Santo a Domenica Live racconta il dramma del figlio morto : Lory Del Santo racconta a “Domenica Live”, insieme al compagno Marco, la morte del figlio Loren, suicidatosi, e la reazione dell’altro figlio, Devin. «Il dolore è una cosa che uno pensa abbia un limite, un perimetro. Di solito sono io che soffro da sola e posso indagare. In questo caso invece vedevo un’altra persona, Devin, che soffriva in modo così devastante…. è caduto in una crisi di dolore così profonda … era come un dolore che faceva a ...

La verità di Barbara D'Urso su Domenica Live e Mara Venier : 'Non posso fare tutto' : Ieri pomeriggio, nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha letto un comunicato stampa ufficiale di Mediaset, con il quale veniva fatta chiarezza sul suo futuro professionale. L'azienda, infatti, ha chiesto alla presentatrice di tornare in punta stabile in prime time e per questo motivo la D'Urso dovrà fare a meno di alcune ore del suo show Domenicale, il quale dalle 14 alle 17 ...

Barbara d’Urso cambia orario : ecco cosa andrà in onda al posto di Domenica Live : Domenica Live cambia orario: chi prenderà il posto di Barbara d’Urso Dal 13 gennaio Domenica Live andrà in onda con un nuovo orario: dalle 17.20 alle 18.45. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso nelle precedenti tre ore? Secondo un gossip riportato da Dagospia, Mediaset starebbe pensando ad un nuovo format di approfondimento politico in […] L'articolo Barbara d’Urso cambia orario: ecco cosa andrà in onda al posto di ...

La Barbara D’Urso che verrà - fra «Domenica Live» che si accorcia e il ritorno del «Gf Nip» : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Le teorie erano multiple, e tutte plausibili. L’approdo di Domenica Live in prima serata e il ritorno della Fattoria in primavera su tutte. A mettere le cose in chiaro, allora, ci pensa direttamente Canale 5 che, attraverso la persona del direttore Giancarlo Scheri, chiarisce quale sarà il futuro di Barbara D’Urso nel ...

Domenica Live - Niccolò Centioni dei Cesaroni rovinato : la magagna di suo padre - come è ridotto oggi : Tornato negli studi di Domenica Live nella puntata di Domenica 9 dicembre, Niccolò Centioni , alias Rudy Cesaroni nella serie tv I Cesaroni , ha parlato a Barbara D'Urso ancora una volta della ...

Domenica Live - Manuela Villa contro il presunto figlio di Isabella Blagini : 'Se mi vengono a cercare...' : Parole forti sono state dette nella puntata di ieri, Domenica 9 dicembre, di Domenica Live . Protagonista di questo momento è stata la cantante Manuela Villa che non si è risparmiata lanciando una ...

Domenica Live - Paola Caruso nei guai : la replica dell'ex fidanzato alle accuse della showgirl 'Ora basta!' : 'Ora basta!'. Così ha rotto il silenzio Francesco Caserta , ex fidanzato di Paola Caruso e padre del suo futuro figlio, dopo l'ennesima accusa mossa della bionda showgirl nei suoi confronti. Il tutto ...

Domenica Live - Barbara D'Urso celebra su Instagram il suo trionfo : 'Andiamo in prima serata' : La cosa era nell'aria, ma Barbara D'Urso ha voluto lei stessa ufficializzare oggi su Instagram il passaggio di 'Domenica Live' dalla fascia pomeridiana di Canale 5 a quella di prima serata . Lo ha ...