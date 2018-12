Difesa | Trenta | ' Allo studio la licenza solidale per i militari'

Caso Cucchi - l'incontro tra la sorella Ilaria e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta - : La sorella di Stefano ha incontrato la titolare della Difesa e il comandante Nistri. Il ministro : "Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia ...

Luigi Di Maio deve risparmiare : taglia i soldi alla Difesa e liquida la ministra Elisabetta Trenta : Luigi Di Maio sarebbe pronto a mettere le mani sul governo, in particolare sulla ministra della Difesa , Elisabetta Trenta . Al vicepremier - spiega Il Giornale - non sarebbero andate giù alcune ...

"Basta soldi alla Difesa" Di Maio frena la Trenta e punta a liquidarla : C" è aria di rimpasto nel governo, almeno tra le file dei pentastellati. Le voci di una rottura tra il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri Elisabetta Trenta (Difesa) e Danilo Toninelli (Infrastrutture e trasporti) si fanno sempre più insistenti. Tanto che il vertice del partito, secondo i rumors di palazzo, starebbe pensando di sostituirli in tempi brevi. Al centro degli attriti alcuni episodi che a Giggino non sarebbero andati giù. In primis ...