Di Maio | troveremo soluzione su ecotassa senza shock aziende

Inceneritori - Salvini ora insiste : "Troveremo intesa con Di Maio" : Non si era mai visto lo stanziamento di un miliardo e 100 milioni di euro: è un nuovo modello di politica, realizzata per la gente'.

Scontro Lega – M5S sugli inceneritori - Salvini : “Con Di Maio troveremo un accordo” : In serata, Salvini ha ribadito la propria posizione sulla questione rifiuti e dichiarato: "Nel contratto è vero che c'è il superamento dei termovalorizzatori, ma intanto siamo nel 2018 e sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi, con Luigi Di Maio troveremo un'intesa per il bene del Paese. Sono fiducioso e ottimista", ha spiegato Salvini.Continua a leggere

Prescrizione - Salvini : con Di Maio e Conte troveremo la quadra : Roma, 6 nov., askanews, - 'L'unica cosa che non voglio sono processi eterni per innocenti. La Prescrizione va cambiata ma i tempi debbono essere certi. Un processo non può andare avanti due-tre anni'. ...

Prescrizione - Bonafede : “Emendamenti della Lega sembrano di Berlusconi”. Di Maio : “Troveremo accordo senza stralcio” : L’ondata di emendamenti presentati dalla Lega al disegno di legge Anticorruzione? “Devo dire che non ci volevo credere: perché, coprendo le firme dei deputati leghisti, quegli emendamenti sembravano suggeriti da Berlusconi“. Il ministro Alfonso Bonafede replica alla guerra a bassa intensità scatenata dall’alleato di governo sulle riforme della giustizia. Uno scontro che negli ultimi giorni ha contrapposto i ministri del ...

