Dea Capital | B&D Holding di Marco Drago scende al 67 | 46%

‘Il Cervellone single hearts edition’ : un quiz game per chi è alla ricerca del partner iDeale nella Capitale : Far incontrare i single laziali con una serata a base di quiz rompicapo condito con un menù creato per l’occasione. Un’idea semplice, divertente e di certo efficace. D’altronde, dietro c’è il servizio di dating leader in Europa. Appuntamento per tutti i single di Roma Roma – Può scattare la scintilla durante un quiz a squadre? La risposta è si! Soprattutto se a organizzarlo è Meetic, il servizio di incontri più affidabile del Vecchio Continente ...