Davide Astori | svolta choc | due medici indagati per omocidio colposo Si poteva prevenire

Davide Astori : la Procura di Firenze emette due avvisi di garanzia per due medici : La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha emesso avvisi di garanzia nei confronti di due dottori, entrambi accusati dei reati di omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta inerente il decesso del capitano della Fiorentina Calcio, il difensore Davide Astori. Secondo le prime indiscrezione del caso, dalla prime notizie trapelate, si tratterebbe di due medici professionisti, che prestano il loro lavoro presso aziende della ...

Morte Davide Astori - i precedenti : le morti improvvise dei calciatori famosi - : Sono diverse le tragedie che hanno scosso il mondo del calcio, con atleti deceduti in campo o fuori per problemi cardiaci. Ecco gli altri casi, in Italia e all'estero

Davide Astori - la carriera dalla Primavera del Milan alla Nazionale - : L'ex capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018, ha iniziato a giocare in società dilettantistiche bergamasche prima dell'approdo tra i professionisti. Dopo le giovanili in rossonero ha giocato ...

Due medici sono indagati dalla procura di Firenze per la morte di Davide Astori : La procura di Firenze sta indagando con l’accusa di omicidio colposo due medici operanti in strutture pubbliche di Firenze e Cagliari per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta lo scorso 4 marzo. I due indagati avrebbero condotto le

