David di Donatello | così cambiano gli Oscar italiani | nuova giuria e nuove regole che

Svolta rock per il David di Donatello "del cambiamento" : nuova giuria - nuovo sistema di voto - nuovo premio : Per il suo 64esimo compleanno - pardon - per la sua 64esima edizione, il David di Donatello, come accade spesso a uomini di quell'età negli ultimi tempi, ha deciso di ringiovanirsi in qualche modo, di farsi un nuovo look, di diventare più rock, come già preannunciato dal video/trailer mostrato questa mattina alla stampa con sottofondo musicale la celebre canzone "We will rock you" dei Queen.Il merito va tutto a Piera ...