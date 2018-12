Dalla missione europea al ritorno della naja | quando Salvini invade il campo della

Matteo Salvini : "Se le regole non cambiano l'Italia uscirà Dalla missione Sophia" : Giorni contati per 'Sophia', la missione europea di contrasto all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo? L'operazione - in sigla Eunavformed - scade il 31 dicembre 2018. "E non riteniamo opportuno che continui", se non cambiano le regole che indicano l'Italia come unico Paese di approdo dei migranti soccorsi, ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in audizione al Comitato Schengen.L'Ue, da parte sua, valuta la ...

Missione Cuccioli 7 - Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi a Blogo : "Premiata la spontaneità di cani e bambini" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della programmazione natalizia dei canali DeAKids, DeAJunior Super! e Alpha, abbiamo incontrato Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi, protagonisti della settima stagione di Missione Cuccioli su DeAkids. Simone: Il segreto del successo? Credo che sia la spontaneità dei cani che non mentono mai, dei bambini che si dice siano la voce della verità. Quando si ha a che fare con due entità così ...

In Arrow 7 la redenzione passa Dalla morte : Oliver ha compiuto la sua missione? : Il nuovo promo di Arrow 7, quello relativo all'ottavo episodio in onda il 3 dicembre con il titolo "Unmasked" mostra il ritorno alla vita di Oliver. Via la brutta barba e il sangue che aveva sul volto, adesso Oliver è finalmente con la sua famiglia ma chi minaccerà ancora la sua città? Questo è quello che il pubblico si troverà davanti lunedì prossimo quando, negli Usa, andrà in onda un nuovo episodio di Arrow 7 ad un passo dalla pausa natalizia ...

Manovra bocciata Dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione entro fine anno" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Manovra bocciata Dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione è giustificata" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Manovra bocciata Dalla Commissione Ue : "La procedura di infrazione è giustificata" | Ocse : "Rischi in Europa - uno è l'Italia" : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Manovra - Gentiloni : “Fondi Dalla dismissione di immobili? Buona fortuna - è una cosa da mago Merlino” : “Sono molto contento che parta il congresso che mi auguro si possa svolgere rapidamente. Certamente il mio sostegno a Zingaretti, e grande apprezzamento per quello che rappresenta Marco Minniti e altri candidati se ce ne saranno”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a Milano, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del suo libro “La sfida impopulista” a Bookcity “Io comunque farò il ...

Frantoi Aperti riceve il patrocinio Dalla commissione nazionale Italiana per l'Unesco - grande festa a San Vincenzo : Quest'anno, essendo il 2018 l'Anno del Cibo, la via dell'acqua tra sport e cultura conduce ai Frantoi Aperti. A concludere il ciclo di manifestazioni a contorno delle gare sportive che si sono svolte ...

Anticorruzione : ok Dalla commissione al Daspo a vita per i corrotti : Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera a un emendamento, a prima firma del Pd, ma riformulato dai relatori del ddl Anticorruzione, che modifica una parte dell'articolo 1 del testo e prevede il 'Daspo' a vita per i corrotti. In sostanza, con la riformulazione, che introduce delle circostanze attenuanti relative alle pene accessorie, si conferma l'impianto del testo che dispone ...

Due sostituzioni a Sanremo Giovani : i nuovi cantanti scelti da Claudio Baglioni e Dalla commissione musicale : Due sostituzioni a Sanremo Giovani: due cantanti perdono il posto a favore dei due nuovi nomi scelti dalla commissione musicale. Con una nota stampa, la Rai rende noto che direttore artistico Claudio Baglioni e la commissione musicale hanno scelto per le audizioni di Roma due nuovi artisti emergenti. I nomi sono quelli di Lelio Morra e di Simone Laurino, ripescati in seguito alla prima selezione dopo due esclusioni. Se per due Giovani, ...

Dalla Commissione Ue 868 milioni per infrastrutture e patrimonio culturale di Napoli : Nel quadro della politica di coesione, Bruxelles ha adottato cinque progetti finalizzati al miglioramento dei trasporti, dei servizi idrici e per la cultura nella città

Manovra - la lettera Dalla Commissione Ue a Tria : 'Debito non cala - manovra incompatibile' : È quanto si legge nella lettera inviata dalla Commissione europea al Ministero dell'Economia in cui chiede di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevantì che possano giustificare un ...

Dl Genova - arriva l’ok Dalla commissione : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge

Dl Genova - arriva l’ok Dalla commissione Ripresa la discussione alla Camera : La commissione Bilancio ha dato il via libera (con alcune riserve) alla Ripresa dell’esame dei 350 emendamenti, rinviata per due volte. L’opposizione insorge