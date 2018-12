Da democrazia diretta a sorveglianza diretta Parlamentari M5s sbuffano per

huffingtonpost

: ‘Non è un ministro che può decidere di fare un referendum’, dice Luigi Di Maio. Sarebbe il colmo se,dopo averla men… - AnnalisaChirico : ‘Non è un ministro che può decidere di fare un referendum’, dice Luigi Di Maio. Sarebbe il colmo se,dopo averla men… - Linkiesta : Ieri Theresa #May ha rinviato il voto sulla #Brexit perché avrebbe perso “con uno scarto significativo”. Cronaca di… - Linkiesta : La lezione sta nel fatto che la sciocchezza delle sciocchezze non è stato immaginare la Brexit ma realizzarla attra… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) "Se dico ciò che penso sono il primo ad essere segnalato". Un deputato M5s alla prima legislatura legge sul suo smartphone cosa prevede nel dettaglio questo nuovo strumento dal nome "Segnalazioni". L'avviso ai naviganti è stato lanciato ieri sera dal blog delle Stelle: "Tutti gli iscritti potranno segnalare in maniera puntuale e tempestiva iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi che stanno alla base del MoVimento 5 Stelle". Poi sarà il collegio dei probiviri a decidere. "Lasi è trasformata in. Zero libertà", scherzano alcuni deputati.La segnalazione era già prevista dal regolamento pentastellato, sia chiaro, ma da ora in poi sarà tutto ancora più digitale. a portata di clic e tutto più dettagliato. E anche chi denuncia si espone a grandi rischi. Ecco che ...