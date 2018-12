Curry ' mai uomo su Luna' | Nasa lo invita

Il giocatore di basket Stephen Curry non crede che nessun uomo sia mai andato sulla Luna : Stephen Curry, uno dei più forti e famosi giocatori di basket al mondo, ha detto che non crede che l’uomo sia davvero mai andato sulla Luna. Curry, che è statunitense e gioca in NBA con i Golden State Warriors, lo ha

Il giocatore NBA Stephen Curry : 'Siamo mai stati sulla Luna?' - la Nasa lo invita a Houston : Un episodio veramente curioso quello accaduto durante il podcast "Winging It", condotto dai campioni NBA, Vince Carter e Kent Bazemore, durante il quale erano intervistati Stephen Curry, l'asso dei Warriors divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi terribili tiri da tre punti, insieme ad Andre Igoudala, suo compagno nel team californiano. Nella speciale classifica del tiro dalla distanza, e non solo, Steph è un campione ma, a quanto pare, è ...

NBA – “Lo sbarco sulla Luna degli USA? Mai successo” - Steph Curry spiazza tutti e la NASA lo invita a Houston! : Steph Curry scherza sulla possibilità che lo sbarco sulla Luna degli USA non sia mai accaduto: la NASA lo invita al Johnson Space Center di Houston Negli ultimi tempi, i giocatori NBA stanno mettendo a dura prova le scoperte tecno-scientifiche del passato. Dalla forma della terra, piatta secondo Kyrie Irving, al falso sbarco sulla Luna di Steph Curry. La stella dei Golden State Warriors (insieme ad Iguodala), durante il podcast ‘Winging ...

