Crisi sulle Terre Infinite sarà il prossimo crossover tra Arrow | The Flash e Supergirl

optimaitalia

: #RightsToday Il 2018, l’anno della Diciotti, come il #governo continua a ergere muri per fermare una “crisi migrato… - amnestyitalia : #RightsToday Il 2018, l’anno della Diciotti, come il #governo continua a ergere muri per fermare una “crisi migrato… - cinespression : A sorpresa la The CW pare aver annunciato già il crossover per l'anno prossimo. [Seratul] #LNDF #DC - an12frnc : RT @AmiciUfficiale: “Mi faccio tremila problemi sulle mie coreografie di Hip Hop figurati su questa…” Arianna in sala prove ha un momento d… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)La terza e ultima parte di Elseworlds è passata quasi in secondo piano quando The CW ha deciso bene di mandare in onda gli ultimi minuti delannunciando il". Uno degli eventi fumettistici per eccellenza dell'universo DC conquisterà la prossima stagione televisiva ma confermando anche, indirettamente, una serie di notizie che mettono il pubblico già a proprio agio.iltra, Thee sembra che cispazio anche per Legends of Tomorrow, questo cosa significa? Non solo i fan che per anni hanno chiesto sui social novità su questo mondo futuro lo stesso in cui Barry sembra essere sparito, si trovano non solo ad essere accontentati ma a capire anche che tutto questo non fa altro che confermare il rinnovo delle serie The CW/Cw.Dopo l'annuncio dell'arrivo di Batwoman ...