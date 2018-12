wired

: Cos’è Aggretsuko, la serie anime che avrà uno speciale di Natale su Netflix - micheleiurillo : Cos’è Aggretsuko, la serie anime che avrà uno speciale di Natale su Netflix - MilanoCitExpo : Cos’è Aggretsuko, la serie anime che avrà uno speciale di Natale su Netflix #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : Cos’è Aggretsuko, la serie anime che avrà uno speciale di Natale su Netflix -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Nell’aprile 2018, quasi in sordina, ha fatto il suo debutto suunaanimata giapponese intitolata, che ha saputo ben presto conquistare con la sua assurdità un nutrito seguito di fan. Tutto merito della protagonista, Retsuko, una panda rossa di 25 anni che vive in un mondo di animali antropomorfi. Single frustrata dalla noiosa routine di lavoro e dai suoi cinici colleghi, la giovane si sfoga andando ogni sera a cantare in un locale di karaoke dove libera tutta la sua aggressività (il titolo sta infatti per Aggressive Retsuko) cantando brani death metal.Nata originariamente come una mascotte di puro merchandising qualche anno fa,era già stata protagonista di una piccoladi corti animati prima di arrivare a una produzione in pieno stile con la piattaforma di streaming. Ora si sta lavorando a una seconda stagione ma, nell’attesa, ...