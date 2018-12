Cooperazione allo sviluppo | rinnovabili e formazione al centro del progetto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Coinvolgere e valorizzare il ruolo delle diaspore africane in Italia per promuovere lonei loro paesi d’origine, anche attraverso attività disul campo nei settori dell’energia e dell’agricoltura. È questo l’obiettivo di “Professionisti senza frontiere: Competenze delle diaspore per loeconomico locale in Africa Saheliana”,realizzato da FOCSIV con il supporto dell’ENEA e di altri partner, i cui risultati sono stati presentati oggi a Roma.L’iniziativa, finanziata dal Ministero dell’Interno e avviata nel gennaio 2017, si è sviluppata in tre paesi africani, Etiopia, Costa d’Avorio e Senegal, focalizzandosi soprattutto su progetti per l’elettrificazione di villaggi rurali, il miglioramento delle tecniche agricole e la sanificazione dell’acqua.Nei due anni di attività sono state individuate le competenze professionali delle diaspore africane ...