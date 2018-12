Conversazioni atomiche | alla scoperta della magia della scienza

Conversazioni atomiche : dal 13 dicembre al cinema una commedia on the road sulla fisica in Italia : Arriva nelle sale dal 13 dicembre, per iniziare un percorso che lo porterà in tante città e cinema d’Italia lungo il 2019, Conversazioni atomiche, il nuovo film documentario di Felice Farina, prodotto da Istituto Luce Cinecittà e co-distribuito da Luce e Nina Film. Un film del tutto inusuale nel panorama produttivo Italiano. Un documentario, con la struttura del road movie, lo spirito della commedia, gag di situazione da buddy movie, una ...