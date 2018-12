Conte-Juncker | buoni progressi Il premier | deficit-Pil al 2 | 04%

Manovra - vertice Conte-Juncker a Bruxelles. L'Ue : 'Buoni progressi' : Positivo l'esito dell'incontro Juncker-Conte. 'Buoni progressi'sono stati fatti secondo un portavoce della Commissione che ora 'valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio' dall'Italia. 'Con J ...

Manovra - vertice Conte-Juncker. Mattarella : auspico accordo con Ue - infrazione «rischiosa» : ... ha espresso l'auspicio che nella trattativa sulla Manovra si possa trovare un accordo con l'Ue, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. Matteo ...

Manovra - in corso vertice Conte-Juncker. Mattarella : auspico accordo con Ue - infrazione «rischiosa» : È in corso a Bruxelles il vertice sulla Manovra tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker. All'incontro partecipano anche il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario Ue agli Affari Economici Pierre Moscovici. Obiettivo è evitare la procedura contro l’Italia per violazione della regola di riduzione del debito... ...

