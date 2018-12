Conte ha detto che il deficit potrà scendere dal 2 | 4 al 2 | 04 per cento del PIL

Anche il Foglio ha una fonte a Strasburgo - e ci ha detto tutto di Conte e Juncker : La Fornero mettetela all'Economia". Conte : "E Tria?". Moscovici : "Tria va al posto di Draghi alla Bce, già da oggi. Poi con decreto mettete Cottarelli al posto di Emiliano in Puglia". Conte : "E ...

Pernigotti - i turchi disposti a vendere : lo hanno detto all’incontro con il premier Conte : La proprietà turca della Pernigotti sarebbe disposta a vendere. È quanto trapela dall’incontro di questa sera 26 novembre , a Palazzo Chigi, tra Zafar Toksoz, che con il fratello possiede la storica azienda dolciaria, il premier Giuseppe Conte e il ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio. Indiscrezioni accolte «in modo molto positivo» dai ...

Contestazioni Salvini - Renzi : “Donna denunciata per fischi? Inaccettabile - è suo diritto. A me hanno detto di tutto” : “È Inaccettabile che si blocchi una cittadina perché fischia Salvini, a me hanno detto di tutto. Una cittadina ha diritto di fischiare, una persona in Italia può fischiare quanto gli pare. se mettiamo regola che chi fischia viene spintonato c’è qualcosa che non va”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Matteo Renzi durante una diretta su facebook, commentando il caso di una donna 59enne denunciata per aver urlato buffone al ...

Intervista a Conte : «L’Italia rallenta non per colpa nostra» Ma è pronta la procedura Ue : il verdetto il 21 novembre : Il premier: attribuirci la colpa dei dati di questo periodo è irragionevole. A Bruxelles dimostreremo la bontà di un’azione di crescita: ho fiducia nel dialogo»

Salvini-Di-Maio-Conte : 'C'è fiducia'. Atteso verdetto Ue sulla manovra - : Atteso il verdetto di Bruxelles, si va verso la bocciatura. Il governo esclude rischi e ribadisce: "Non la cambiamo". Ieri sera, cena tra il presidente del Consiglio e vicepremier per rinsaldare l'...

Real Madrid - Conte ha detto sì! : Antonio Conte , ex allenatore del Chelsea , che ha lasciato spazio a Sarri in Premier League, è stato contattato dal Real Madrid e, come scrive il Corriere dello Sport , l'ex Juve ha già dato la sua disponibilità.

Bucci commissario per Genova : "Conte mi ha detto che ha firmato" : Genova, , askanews, - Ha voluto aspettare l'ufficialità il sindaco di Genova Marco Bucci per commentare la sua nomina a commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morlandi. Annunciata ...

Basket - Serie A1 2018-2019 : Schio difende il titolo - ma quante Contendenti per lo Scudetto : Si apre questo fine settimana la nuova stagione della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di campionato che avverrà con classifica formula dell’Opening Day, in una due giorni a Torino che vedrà impegnate tutte le dodici partecipanti. Sarà la prima occasione per vedere subito squadre di una A1 che si prospetta davvero spettacolare ed avvincente. A difendere il titolo sarà il Famila Schio, ma per le venete sarà difficile mantenere il ...