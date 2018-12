calciomercato

: Condò: 'C'è un sospetto serio su Nainggolan. Perisic? Non ha visto che alla Juve...' - forchi_giuseppe : Condò: 'C'è un sospetto serio su Nainggolan. Perisic? Non ha visto che alla Juve...' -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Paoloci va giù duro negli studi di Sky Sport dopo il pareggio dell'Inter in Champions League contro il PSV Eindhoven: 'è mancato in tante partite, è l'acquisto che doveva incidere invece è rimasto sempre fuori per infortuni. Ma ...