Conclusa la 18 ma edizione del River to River Florence Indian Film Festival

Conclusa la VII edizione degli Stati Generali della Green Economy : Si è Conclusa oggi a Rimini, la due giorni verde degli Stati Generali della Green Economy 2018 che come ogni anno si è svolta nell’ambito di Ecomondo, il 6 e 7 novembre. L’evento organizzato Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente ed il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la Commissione europea, ha rappresentato ...

Protezione Civile - Conclusa l’8ª edizione della campagna “Io non rischio” : Si è conclusa con successo l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese promossa dal Dipartimento della Protezione Civile. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre, 3.500 volontari e volontarie di Protezione Civile hanno incontrato i cittadini nei punti informativi “Io non rischio” allestiti nelle principali piazze del territorio nazionale per comunicare e informare sul ...